Бибилов заявил, что референдум о присоединении Южной Осетии состоится
В Южной Осетии состоится референдум по вопросу вхождения республики в состав России, нужные документы собраны, заявил «РИА Новости» действующий глава республики Анатолий Бибилов, который на выборах главы государства уступил оппозиционному лидеру Алану Гаглоеву.
«Референдум будет», — сказал Бибилов и добавил, что все документы для проведения голосования уже собраны и поданы в Центризбирком, который должен их рассмотреть прежде, чем будет определена дата референдума.
8 мая в республике прошел второй тур президентских выборов, после обработки 18% бюллетеней с большим отрывом лидирует руководитель партии «Ныхас» Алан Гаглоев, который получил 59% голосов (Бибилов — 37%) сообщила глава ЦИК страны Эмилия Гагиева. Нынешний президент уже признал поражение на выборах.
Перед выборами оба кандидата высказывались по вопросу проведения голосования о присоединении Южной Осетии к России. Эту тему поднял Бибилов, который в конце марта заявил, что республика намерена войти в состав России. Кроме того, он допускал также ее объединение после этого с Северной Осетией, но при условии проведения в обоих регионах референдумов.
Бибилов указывал, что не обсуждал вопрос присоединения с российским президентом Владимиром Путиным, хотя на «разных уровнях» проводились консультации. В Кремле сообщали, что «никаких юридических и иных действий» в данной ситуации не предпринимали.
Гаглоев подчеркивал, что референдум проведет «любой избранный президент», потому что «такова воля нашего народа». Но политик пояснил, что прежде нужно «достичь определенных договоренностей» с Москвой, «сверять» шаги «с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию».
МИД Грузии назвал референдум «недопустимым», пока территория Южной Осетии, которую в Тбилиси считают частью Грузии, «оккупирована Россией».