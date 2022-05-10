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Путин поздравил с избранием нового президента Южной Осетии

Алан Гаглоев
Алан Гаглоев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российский президент Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост главы частично признанной республики Южная Осетия, следует из публикации на сайте Кремля.

«Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства», — написал Путин.

Он пообещал, что Россия будет поддерживать «южноосетинских друзей» в решении вопросов социально-экономического развития и в обеспечении национальной безопасности.

Действующий президент Южной Осетии Бибилов признал поражение на выборах
Политика
Анатолий Бибилов

Выборы президента Южной Осетии проходили в два тура — 10 апреля и 8 мая. На первом этапе действующий на тот момент глава государства Анатолий Бибилов от партии «Единая Осетия» набрал около 34,95% голосов, Алан Гаглоев от оппозиционной партии «Ныхас»— примерно 38,55%.

По данным обработки 97% протоколов, во втором туре Бибилов набрал 43,3%, а Гаглоев — 54,2%, сообщила ЦИК республики. Гаглоев вступит в должность на десятый день после объявления результатов.

Алан Гаглоев шел на выборы от партии «Ныхас», которую связывают с экс-президентом республики Леонидом Тибиловым. Он возглавил ее в 2020 году. До этого он принимал участие в выборах в 2017 году, когда был сотрудником Комитета государственной безопасности. Тогда Гаглоев набрал 10,1% голосов.

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Гаглоев призвал «сверить позиции» по референдуму в Южной Осетии с Россией
Политика
Алан Гаглоев

Перед выборами и на фоне военных действий на Украине Анатолий Бибилов заявил о намерении Южной Осетии войти в состав России посредством референдума. Кремль подчеркивал, что в Москве уважают такое мнение, но не предпринимали никаких действий. Грузинский МИД назвал перспективу проведения референдума недопустимой, пока территория республики «оккупирована Россией».

В свою очередь, Гаглоев отмечал, что решение о проведении референдума нельзя принимать в одностороннем порядке. Он говорил, что нужно убедиться в готовности России присоединить территорию.

Накануне Бибилов сообщил, что правительство подготовило все документы и референдум состоится.

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