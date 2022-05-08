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Действующий президент Южной Осетии Бибилов признал поражение на выборах

После обработки 18% бюллетеней во втором туре выборов лидирует Алан Гаглоев, получивший 59% голосов. За Бибилова проголосовали 37% избирателей

Шедший на второй срок президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение на выборах и пожелал успешной работы опередившему его лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву, сообщает местное агенство «Рес» и ТАСС.

«Считаю, что выборы состоялись. Поздравляю Алана Гаглоева и желаю ему удачи», — сказал он ТАСС. Как сообщает «Рес», Бибилов подчеркнул, что для него «выбор народа не подлежит сомнению» и выразил надежду, что у нового главы государства «все получится».

8 мая в республике прошел второй тур выборов, первый был 10 апреля. Во время первого, где помимо Бибилова и Гаглоева участвовали еще три кандидата, Гаглоев тогда набрал около 37% голосов, Бибилов — около 34%.

Во втором туре, по данным обработки 18% бюллетеней, за Гаглоева было отдано 59,2% голосов от общего числа обработанных бюллетеней, за Бибилова — 37%, сообщила глава ЦИК страны Эмилия Гагиева. Явка на выборах составила 68,2%, голосование признали состоявшимся, так как для этого необходима минимум 30%-ая явка.

Первые данные ЦИК Южной Осетии показали лидерство оппозиционера Гаглоева
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

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