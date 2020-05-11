Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом

Александр Дрозденко (Фото: lenobl.ru)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью телеканалу ЛенТВ24 рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

В середине апреля, когда стало известно, что несколько сотрудников областной администрации сдали положительные тесты на коронавирус, самочувствие губернатора ухудшилось. Он решил обратиться к врачам и сдать анализ на COVID-19, который также показал положительный результат.

Дрозденко сообщил, что отказался от госпитализации и продолжил работу, но в удаленном формате, предупредив об этом семью. На пятый день самоизоляции врачи сообщили ему, что болезнь проходит без осложнений на легкие. «Это была для меня первая маленькая победа», — заявил он.

В течение двух недель у него выявили и другие симптомы коронавируса, сообщает телеканал. Дрозденко вернулся к полноценной работе в начале мая.

Материал дополняется.