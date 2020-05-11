Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

За сутки в России выявили 11,6 тыс. новых случаев заболевания, общее число зараженных увеличилось до 221 тыс. С учетом обновленных данных оперативного штаба, страна обошла по этому показателю Великобританию и Италию

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

По состоянию на 11 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло до 221 344, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, больше случаев заболевания выявлено только в двух странах: США (1,3 млн) и Испании (224,3 тыс.).

С учетом обновленных данных оперативного штаба Россия обошла по этому показателю Великобританию, где подтверждено 220,4 тыс. случая заражения COVID-19, и Италию (219 тыс.).

О том, что Россия поднялась на третье в мире место по числу заболевших, также свидетельствуют данные сайта Worldometers, который аккумулирует информацию о заражениях COVID-19 во всем мире.

Официальные данные по числу заболевших в Великобритании в последний раз обновлялись вечером 10 мая — на тот момент в стране было зарегистрировано 219 тыс. зараженных. Минздрав Италии статистику за 11 мая также еще не привел (по информации ведомства, по состоянию на 10 мая в стране подтвердили 219 тыс. случаев заболевания).