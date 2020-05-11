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Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

За сутки в России выявили 11,6 тыс. новых случаев заболевания, общее число зараженных увеличилось до 221 тыс. С учетом обновленных данных оперативного штаба, страна обошла по этому показателю Великобританию и Италию
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

По состоянию на 11 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло до 221 344, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, больше случаев заболевания выявлено только в двух странах: США (1,3 млн) и Испании (224,3 тыс.).

С учетом обновленных данных оперативного штаба Россия обошла по этому показателю Великобританию, где подтверждено 220,4 тыс. случая заражения COVID-19, и Италию (219 тыс.).

В России за сутки зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

О том, что Россия поднялась на третье в мире место по числу заболевших, также свидетельствуют данные сайта Worldometers, который аккумулирует информацию о заражениях COVID-19 во всем мире.

Официальные данные по числу заболевших в Великобритании в последний раз обновлялись вечером 10 мая — на тот момент в стране было зарегистрировано 219 тыс. зараженных. Минздрав Италии статистику за 11 мая также еще не привел (по информации ведомства, по состоянию на 10 мая в стране подтвердили 219 тыс. случаев заболевания).

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус
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