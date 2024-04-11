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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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ФБР увидело риск похожего на атаку на «Крокус Сити Холл» теракта в США

Reuters: глава ФБР заявит о риске в США теракта, похожего на атаку на «Крокус»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Глава ФБР Кристофер Рэй предупредит членов конгресса об угрозе атаки на территории США, схожей с терактом в «Крокусе»
Кристофер Рэй
Кристофер Рэй (Фото: Alex Wong / Getty Images)

В США обеспокоены из-за возможной угрозы атаки, похожей на произошедший в подмосковном «Крокус Сити Холле» теракт, сообщит во время выступления в палате представителей директор ФБР Кристофер Рэй, пишет Reuters.

По данным агентства, он заявит о росте обеспокоенности из-за «возможности скоординированной атаки здесь, на родине, подобной атаке ИГИЛ-Х (ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» — «Вилаят Хорасан», или ИГИЛ-Х. — РБК), которую мы видели в концертном зале в России пару недель назад».

Рэй также собирается заявить, что ему с учетом длительности его карьеры в правоохранительных органах (ФБР руководит с 2017-го, в начале 2000-х был замгенпрокурора США) «было бы трудно представить себе время, когда так много угроз нашей общественной и национальной безопасности были настолько повышены одновременно».

Еще одной возможной угрозой ФБР считает атаку, связанную с войной Израиля и ХАМАС.

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Нападение на «Крокус» произошло 22 марта. Боевики открыли в концертном зале стрельбу и подожгли его. Погибли 145 человек, пострадали свыше 500. По делу о теракте арестованы 11 фигурантов, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Десять из них — уроженцы Таджикистана.

7 марта американское посольство в России опубликовало сообщение о возможной угрозе теракта в российской столице (в том числе на концертных площадках). По данным источников The Washington Post, за день до этого Вашингтон предупредил Москву о том, что целью террористов может стать «Крокус Сити Холл».

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) США Эдриен Уотсон после теракта в «Крокусе» подтвердил, что американская сторона передала российской данные о возможных атаках. The New York Times писала со ссылкой на источники, что США в последние месяцы внимательно отслеживали деятельность ИГИЛ-Х.

Глава ФСБ Александр Бортников 26 марта сообщил, что Россия получила от США «информацию общего характера — о подготовке террористического акта в местах массового скопления граждан», речь шла не о концерте группы «Пикник», перед которым террористы ворвались в «Крокус». Данные были получены в начале марта, и они не подтвердились, сказал Бортников. Он не исключал, что к произошедшему нападению могут быть причастны американские спецслужбы. Также Бортников обвинил украинские спецслужбы в содействии террористам.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Крокус Сити Холл» ФБР теракт США
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