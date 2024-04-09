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Политика ,  
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Маск назвал вопросом времени повторение в США теракта типа 11 сентября

Маск назвал вопросом времени теракт в США из-за ситуации на границе с Мексикой
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Grzegorz Wajda / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американский бизнесмен Илон Маск допустил, что в США из-за ситуации на южной границе может произойти теракт масштаба 11 сентября 2001 года.

Так он прокомментировал слова Вивека Рамасвами, который баллотировался на пост президента США, о необходимости закрытия границы США с Мексикой.

«Если мы не закроем нашу южную границу и не начнем массовые депортации, мы проложим путь к еще одной трагедии масштаба 11 сентября», — заявил Рамасвами. По его мнению, даже если 0,1% нелегалов, пересекших границу, «имеют враждебные намерения», это уже «десятки тысячи потенциальных злоумышленников».

«Это только вопрос времени», — ответил ему Маск в соцсети X.

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О том, что ситуация на южной границе США представляет угрозу национальной безопасности, говорил ранее глава пограничной патрульной службы США Джейсон Оуэнс.

В 2022 и 2023 финансовых годах в США произошло около 2 млн задержаний мигрантов, незаконно пересекших южную границу, что стало рекордом за все время. С начала 2024 финансового года число задержаний достигло 1 млн. «Если мы не знаем, кто попадает в нашу страну, мы не знаем их намерений. Это угроза», — объяснил Оуэнс.

Власти штата Техас, который граничит с Мексикой, стали сами решать проблему, устанавливая заграждения на границе.

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Илон Маск теракт теракты 11 сентября США Вивек Рамасвами ситуация на границе
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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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