Польша подняла cамолеты из-за российской авиации

Польша выявила интенсивную активность российской авиации и подняла в небо самолеты для обеспечения безопасности

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В воздушное пространство Польши подняты польские и союзнические самолеты, что может вызывать шум в юго-восточной части республики, сообщило оперативное командование в X (бывший Twitter).

В сообщении сказано, что ночью наблюдалась интенсивная активность российской дальней авиации, она была связана с Украиной. Все меры для обеспечения безопасности Польши были приняты, военные постоянно следят за ситуацией, добавило командование.

Этой ночью на большей части Украины объявили воздушную тревогу, взрывы прозвучали в Одессе, Киеве, Харькове, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

С начала года польское оперативное командование не раз поднимало в воздух авиацию из-за российских самолетов. В частности, это 21, 29 марта и 6 апреля.