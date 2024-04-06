Польские военные подняли в небо военную авиацию из-за действий России
Военные Польши подняли в небо военную авиацию из-за действий России на Украине, сообщило польское Минобороны в X (Twitter).
«В воздушном пространстве работают польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — предупредили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что самолеты подняли в воздух из-за интенсивной деятельности дальней авиации России на Украине. Все необходимые процедуры по обеспечению воздушного пространства Польши были запущены, ведется мониторинг ситуации, уточнили в оборонном ведомстве.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Польские власти регулярно поднимают военные самолеты в небо из-за дальней авиации России. В последний раз их поднимали 29 марта.
До этого Минобороны Польши доложило об обнаружении в воздушном пространстве крылатой ракеты, «запущенной дальней авиацией Российской Федерации». По данным ведомства, это произошло утром близ города Осердув в Люблинском воеводстве, которое граничит с Волынской и Львовской областями Украины. Ракета пробыла в польском воздушном пространстве 39 секунд.
Варшава потребовала от Москвы объяснений и вызвала российского посла Сергея Андреева, он отказался явиться в польский МИД. Андреев посчитал обсуждение темы беспредметным, поскольку польская сторона не выразила готовности предоставить доказательства претензий, пояснили РБК в пресс-службе дипмиссии.
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