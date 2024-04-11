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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве и Харькове прозвучали взрывы

В Киеве и Харькове прозвучали взрывы, работает ПВО
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Военная операция на Украине
Харьковские власти сообщили о пяти взрывах и попросили оставаться в укрытиях, метро ходить временно не будет. Системы ПВО работают и в столице Украины
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

В Киеве работают системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщила Киевская областная военная администрация.

Взрывы слышны в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале. «Возможны проблемы с энергоснабжением. Метро ближайшие часы не будет работать, так что выстраивайте свои маршруты исходя из этого», — предупредил он.

Прозвучало не менее пяти взрывов, уточнил глава региональной администрации Олег Синегубов. Он призвал харьковчан оставаться в укрытиях до выключения воздушной тревоги.

Воздушная тревога работает на всей территории Украины, кроме Волынской области на северо-западе.

Накануне, 10 апреля, взрывы прозвучали семь раз в Одессе. в городе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, также пострадали работники транспортного предприятия, сообщали Силы обороны юга Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Киеве и Харькове прозвучали взрывы
В Киеве и Харькове прозвучали взрывы

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Киев Харьков Украина взрывы
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