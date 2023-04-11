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Гладков раскритиковал распространение памяток о «тревожном чемоданчике»

Губернатор Белгорода Гладков раскритиковал появление памяток о «тревожном чемоданчике»
Жителей Белгородской области попросили подготовить тревожный чемоданчик, но это было неправильным решением. Гладков отметил, что это плановый инструктаж, знать который следует жителям «прифронтового региона»
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

В приграничных районах Белгородской области появились памятки с инструкцией по сбору «тревожных чемоданчиков», правильной эвакуации и извещении властей и о своих передвижениях, это вызвало тревогу у местных жителей, ответственным чиновникам уже сделали замечания. Об этом заявил во время эфира во «ВКонтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Местным жителям посоветовали, в частности, оповестить родственников, положить в «тревожный чемоданчик» документы, контакты родственников, спички, смену нижнего белья и другие вещи. Памятки вывесили в приграничных селах, писал портал «Новости Белгорода». Гладков отметил, что не может назвать эту информацию не соответствующей действительности.

Речь идет об «обычной инструкции», которую утвердили много лет назад «на случай ухудшения обстановки», прододжил губернатор. Он отметил, что руководство области занимаются тренировкой систем оповещения, систем оказания медпомощи и других мероприятий, к которым следует готовиться жителям «прифронтового региона».

«То что начали расклеивать памятки в нескольких муниципалитетах, и что вызвало особую тревогу населения, это, конечно, с моей точки зрения, неправильно. <...> Начали немножко в неправильной форме извещать население», — добавил Гладков.

Губернатор также выразил уверенность, что «разные сложные ситуации» не наступят, но к ним надо быть готовыми: «Будет плохо — мы должны быть научены».

«Тревожный чемоданчик» — базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации (землетрясения, наводнения, пожара). Его содержание может обеспечить существование человека в условиях, когда поблизости нет воды, еды, тепла и дома.

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Белгородская область после начала Россией военной операции на Украине регулярно попадает под обстрел. Власти региона в связи с этим эвакуируют жителей из пострадавших населенных пунктов. В частности, в прошлом апреле были вывезены жители села Сподарюшино, в мае — Солохи, а в сентябре Гладков призвал уехать жителей сел Журавлевка и Нехотеевка.

Гладков раскритиковал распространение памяток о «тревожном чемоданчике»
Гладков раскритиковал распространение памяток о «тревожном чемоданчике»


 

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Вячеслав Гладков Белгородская область памятка
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