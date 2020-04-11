Пандемия коронавируса , 11 апр, 04:35
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США пригрозили санкциями отказавшимся забирать своих граждан странам
США могут ввести визовые санкции против тех стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан. Об этом говорится в указе, который подписал президент США Дональд Трамп.
В документе говорится, что мера будет применяться к странам, которые отказываются забирать своих подданных или резидентов после того, как США попросили это сделать, и если этот отказ препятствует мерам, принимаемым властями, для противодействия коронавирусу.
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