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Политика ,  
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Литва заявила об отзыве посла в Москве после угроз
Вильнюс решил отозвать Ремигиюса Мотузаса для консультаций. МИД счел положение посла в России уязвимым из-за угроз после вердикта суда по делу «13 января» и расследования дела о взятке при выдаче виз при бывшем после
Ремигиюс Мотузас (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Министерство иностранных дел Литвы объявило в четверг, что посол страны в России Ремигиюс Мотузас будет отозван для консультаций в связи с «уязвимостями», возникшими, в частности, из-за дела о взятках при выдаче виз. Об этом BNS сообщила пресс-секретарь литовского МИДа Раса Якилайтене.

По ее словам, отзыв посла связан с двумя причинами:

  • статус дипломата как специального свидетеля в деле о предполагаемых взятках при выдаче виз;
  • угрозы, которые получает он и другие сотрудники посольства после вердикта суда по делу о событиях 13 января 1991 года.

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BNS уточняет, что в рамках дела о незаконной выдаче виз в среду посол был допрошен в качестве специального свидетеля. «Поскольку идет расследование, у него статус особого свидетеля и поскольку в некотором смысле это касается России, посол может оказаться в уязвимом положении <…> Возможно, какое-то время ему не стоит находиться в этой стране», — сказал агентству глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Кто на время отзыва Ремигиюса Мотузаса заменит его в Москве, пока не решено.

Политика
Бывшего посла Литвы в России задержали по подозрению в получении взятки

На этой неделе стало известно, что литовские следователи задержали бывшего посла Литвы в Москве Римантаса Шидлаускаса. Его заподозрили в получении взятки от гражданина России Рината Насырова — экс-руководителя «Нового промышленного банка», лишенного лицензии ЦБ в 2018 году. Следователи подозревают, что Шидлаускас за взятку обещал повлиять на отдельных лиц, чтобы выдать Насырову шенгенскую визу.

Мотузас говорил, что ничего не слышал об этом деле. По его словам, существует четкая процедура, утвержденная Европейской комиссией, благодаря которой невозможно повлиять на людей, занимающихся выдачей шенгенских виз. «Окончательное решение всегда принимают консулы, независимые в принятии решений», — сказал он.

«Пока продолжается расследование, а мы надеемся, что оно пройдет гладко. Мы будем, насколько это возможно, сотрудничать», — сказал Линкявичюс. «Мы сами не выявили никаких фактов, которые поставили бы под сомнение законность выдачи визы», — добавил он.

Вердикт по делу о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года литовский суд вынес в конце марта. Бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова заочно приговорили к 10 и 12 годах лишения свободы соответственно. Речь идет о событиях, когда части Советской армии заняла ряд общественных зданий, а в ночь на 13 января предприняли штурм телецентра. На улицы города вышли тысячи сторонников независимости Литвы. В результате противостояния 14 человек погибли, более 700 получили ранения. По версии литовской прокуратуры, погибшие были убиты советскими солдатами. Участники событий с советской стороны указывают, что это была провокация, а огонь по жителям велся с крыш домов. Вердикт литовского суда МИД России назвал «судебной манипуляцией», а Следственный комитет России завел дело на литовских судей, вынесших решение.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Литва, Посол, отзыв
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