Литва заявила об отзыве посла в Москве после угроз

Литва заявила об отзыве посла в Москве после угроз

Вильнюс решил отозвать Ремигиюса Мотузаса для консультаций. МИД счел положение посла в России уязвимым из-за угроз после вердикта суда по делу «13 января» и расследования дела о взятке при выдаче виз при бывшем после

Ремигиюс Мотузас (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Министерство иностранных дел Литвы объявило в четверг, что посол страны в России Ремигиюс Мотузас будет отозван для консультаций в связи с «уязвимостями», возникшими, в частности, из-за дела о взятках при выдаче виз. Об этом BNS сообщила пресс-секретарь литовского МИДа Раса Якилайтене.

По ее словам, отзыв посла связан с двумя причинами:

статус дипломата как специального свидетеля в деле о предполагаемых взятках при выдаче виз;

угрозы, которые получает он и другие сотрудники посольства после вердикта суда по делу о событиях 13 января 1991 года.

BNS уточняет, что в рамках дела о незаконной выдаче виз в среду посол был допрошен в качестве специального свидетеля. «Поскольку идет расследование, у него статус особого свидетеля и поскольку в некотором смысле это касается России, посол может оказаться в уязвимом положении <…> Возможно, какое-то время ему не стоит находиться в этой стране», — сказал агентству глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.