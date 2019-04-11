Литва заявила об отзыве посла в Москве после угроз

Министерство иностранных дел Литвы объявило в четверг, что посол страны в России Ремигиюс Мотузас будет отозван для консультаций в связи с «уязвимостями», возникшими, в частности, из-за дела о взятках при выдаче виз. Об этом BNS сообщила пресс-секретарь литовского МИДа Раса Якилайтене.
По ее словам, отзыв посла связан с двумя причинами:
- статус дипломата как специального свидетеля в деле о предполагаемых взятках при выдаче виз;
- угрозы, которые получает он и другие сотрудники посольства после вердикта суда по делу о событиях 13 января 1991 года.
BNS уточняет, что в рамках дела о незаконной выдаче виз в среду посол был допрошен в качестве специального свидетеля. «Поскольку идет расследование, у него статус особого свидетеля и поскольку в некотором смысле это касается России, посол может оказаться в уязвимом положении <…> Возможно, какое-то время ему не стоит находиться в этой стране», — сказал агентству глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.