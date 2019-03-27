МИД назвал манипуляцией приговор маршалу Язову в Литве

Литва использовала надуманные предлоги и нарушила международные нормы в судебном процессе против экс-главы Минобороны СССР Дмитрия Язова, убеждены в МИД России

Дмитрий Язов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В судебном процессе против экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова были нарушены основополагающие принципы правосудия, считают в МИД России.

Дипломатов и представителей российских СМИ не пустили в зал суда под надуманными предлогами, сообщили в министерстве. «Характеризуем данные действия как крайне недружественные и, по сути, провокационные, показывающие предвзятость и политическую мотивированность этого позорного судилища», — говорится в комментарии МИД.

«Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России», — заявили в МИД.

В ходе процесса были проигнорированы свидетельства, которые опровергают причастность советских военных к гибели людей в Литве 13 января 1991 года, считают в министерстве. Тогда советская армия заняла часть общественных зданий и предприняла попытку штурма телецентра, погибли 14 человек, 700 получили ранения.