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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Политика ,  
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МИД назвал манипуляцией приговор маршалу Язову в Литве
Литва использовала надуманные предлоги и нарушила международные нормы в судебном процессе против экс-главы Минобороны СССР Дмитрия Язова, убеждены в МИД России
Дмитрий Язов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В судебном процессе против экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова были нарушены основополагающие принципы правосудия, считают в МИД России.

Дипломатов и представителей российских СМИ не пустили в зал суда под надуманными предлогами, сообщили в министерстве. «Характеризуем данные действия как крайне недружественные и, по сути, провокационные, показывающие предвзятость и политическую мотивированность этого позорного судилища», — говорится в комментарии МИД.

«Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России», — заявили в МИД.

Общество
Суд в Литве приговорил маршала Язова к 10 годам за события 1991 года

В ходе процесса были проигнорированы свидетельства, которые опровергают причастность советских военных к гибели людей в Литве 13 января 1991 года, считают в министерстве. Тогда советская армия заняла часть общественных зданий и предприняла попытку штурма телецентра, погибли 14 человек, 700 получили ранения.

В Литве Язова обвинили в создании «организованной группы», в которую входили 160 военных, а также военных и политических деятелей, целью которых был возврат Литвы в состав СССР.

Суд заочно приговорил Язова к десяти годам лишения свободы, а Головатова — к 12. Следственный комитет России начал проверку в отношении судей, которые вынесли этот приговор.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Литва, Приговор, МИД России
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