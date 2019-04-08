Бывшего посла Литвы в России задержали по подозрению в получении взятки

Литовские следователи задержали бывшего посла Литвы в Москве Римантаса Шидлаускаса. Он подозревается в получении взятки от гражданина России Рината Насырова — экс-руководителя «Нового промышленного банка», лишенного лицензии ЦБ в 2018 году, сообщает издание Lietuvos Zinios.

По данным Вильнюсского управления Службы спецрасследований, Шидлаускас за деньги, которые получил его сотрудник, пообещал за счет связей в дипломатических кругах предоставить Насырову шенгенскую визу. Утверждается, что в итоге бывший банкир разрешение на въезд в Литву получил, а делом занялся отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Вильнюсской прокуратуры.

Нынешний посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас заявил, что ничего не слышал об этом деле. По его словам, существует четкая процедура, утвержденная Европейской комиссией, благодаря которой невозможно повлиять на людей, занимающихся выдачей шенгенских виз. «Окончательное решение всегда принимают консулы, независимые в принятии решений», — сказал он.

Шидлаускас был послом в России в 2002–2008 годах. Также он работал в Канаде и возглавлял Ассоциацию торгово-промышленных палат Литвы.