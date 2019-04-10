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СК возбудил дело против литовских судей по процессу маршала СССР Язова

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении литовских судей, вынесших обвинительный приговор экс-министру обороны СССР Дмитрию Язову, сообщается на сайте СКР.

«В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного приговора)», — говорится в сообщении.

Коллегия судей Вильнюсского окружного суда в марте 2019 года вынесла приговоры участниками событий 13 января 1991 года. Тогда в столице Литвы развернулось противостояние между военными частями Советской армии и сторонниками независимости Литвы. В результате погибли 14 человек, еще 700 получили ранения.

Литовская прокуратура утверждает, что погибшие стали жертвами советских солдат. Участники событий с советской стороны указывают, что это была провокация, а огонь по жителям велся с крыш домов.

Из 65 фигурантов «дела 13 января» перед судом предстали только двое, приговоры остальным 63 — в том числе бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову и экс-офицеру КГБ Михаилу Головатову — были вынесены заочно. ​Коллегия из трех судей осудила Головатова на 12 лет, а Язова — на 10 лет лишения свободы, их также признали виновными в совершении преступлений против человечности и военных преступлений.

Остальным фигурантам были также вынесены приговоры на срок от четырех до 14 лет. СК указывает, что на момент вынесения приговора судьям «было достоверно известно о несоответствии инкриминируемых обвиняемым деяний фактическим обстоятельствам событий января 1991 года в Вильнюсе».

Теги: Литва, Вильнюс, СКР, Приговор
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