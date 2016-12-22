Юлия Скрипаль отказалась от помощи российских дипломатов

Британская полиция опубликовала новое заявление Юлии Скрипаль, в котором она отказывается от услуг российского посольства. Также она попросила свою двоюродную сестру Викторию Скрипаль прекратить попытки навестить ее

Юлия Скрипаль (Фото: Личная страница Юлии Скрипаль в Facebook)

Юлия Скрипаль, дочь отравленного в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что не хочет в ближайшее время пользоваться услугами российского посольства в Великобритании. Об этом говорится в сообщении от ее имени, опубликованном пресс-службой британской полиции.

В заявлении Юлия напоминает, что ее отец все еще остается в тяжелом состоянии, а она сама по-прежнему испытывает последствия отравления нервно-паралитическим агентом.

Юлия Скрипаль сообщила, что пока не чувствует себя в состоянии дать интервью каким-либо СМИ, но надеется это сделать в будущем. При этом она подчеркнула, что ничьи заявления, в том числе ее двоюродной сестры Виктории Скрипаль, не могут трактоваться как выражение ее собственной позиции. «Я благодарю Викторию за ее заботу, но прошу ее отказаться от попыток навестить меня или связаться со мной в ближайшее время. Ее мнение и оценки не отражают мою позицию и позицию моего отца», — заявила Скрипаль.

«Со мной находятся специально обученные офицеры, которые заботятся обо мне и рассказывают о ходе процесса расследования. У меня есть связь с моими друзьями и семьей, и я осведомлена о возможности контактировать с российским посольством, которые любезно предложили мне любую помощь, которую они могут оказать. В настоящее время я не хочу пользоваться их услугами, но если я передумаю, я знаю, как связаться с ними», — говорится в заявлении.

Юлия Скрипаль была выписана из госпиталя, куда она попала вместе со своим отцом, 10 апреля. После этого Би-би-си сообщила, что дочь бывшего разведчика была эвакуирована в «безопасное место». 11 апреля газета The Sun сообщила, что Юлия Скрипаль была переправлена из больницы в Солсбери в госпиталь на британской военной базе. Подтверждением этого стала и видеозапись, на которой видно, как Юлия Скрипаль и несколько сопровождающих покидают больницу, где она ранее находилась. Собеседник издания заявил, что это было сделано «ради ее (Скрипаль. — РБК) собственной безопасности, а также для контроля за здоровьем».

Российские дипломаты уведомлений о выписке Юлии Скрипаль, которая является гражданкой России, не получали. Российское посольство в Великобритании потребовало от Лондона доказательств того, что «все, что с ней делается, происходит по ее собственной воле». Особо в посольстве подчеркнули, что, если британские власти попытаются перевезти Скрипалей в другую страну, Москва воспримет это как похищение российских граждан. До этого 8 апреля газета The Times сообщила, что Сергею и Юлии Скрипаль было предложено в целях безопасности переехать в США.

Виктория Скрипаль, племянница Сергея Скрипаля, выразила желание навестить Юлию и ее отца и запросила у властей Великобритании визу. Однако Лондон отказал ей в посещении Юлии Скрипаль. 11 апреля Виктория Скрипаль повторно обратилась в МИД Великобритании с просьбой разрешить посещение страны.