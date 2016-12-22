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Times узнала о готовящемся переселении Скрипалей в США
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Times узнала о готовящемся переселении Скрипалей в США
Отравление Скрипалей, 06:08
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Times узнала о готовящемся переселении Скрипалей в США
Для защиты пострадавшим в результате инцидента в Солсбери Сергею и Юлии Скрипалям будет предложено сменить имена и переехать в США, узнала Sunday Times. Соответствующие переговоры, по ее данным, уже провели сотрудники MI6 и ЦРУ
Сергей Скрипаль (Фото: wsbuzz.com / Global Look Press)

Отравленным в Солсбери бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии власти Великобритании собираются предложить переехать в США и сменить имена. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве пишет газета Sunday Times.

Соответствующие переговоры, по информации ее собеседников, сотрудники британской разведки MI6 уже провели с работниками американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ). О результатах этого диалога издание не сообщает, однако приводит в материале слова одного из своих источников: «Им [Сергею и Юлии Скрипалям] будут предложены новые имена», — рассказал собеседник Sunday Times. Подобное решение источники газеты объяснили попыткой Лондона «защитить жертв инцидента в Солсбери от возможных последующих попыток их убить».

Обеспечить безопасность Скрипалей, как уточняют собеседники Sunday Times, Лондон надеется путем переселения их в одну из стран — участниц соглашения «пяти глаз» (программа по сбору данных, одной из основных целей которой является слежка за террористами). Так, среди возможных вариантов новых мест жительства для бывшего полковника ГРУ и его дочери британские власти, как уточняет издание, рассматривают не только США, но и Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Однако наиболее «очевидным» знакомый с ситуацией источник Sunday Times в разведке назвал переезд Скрипалей в США. ​«Там будет меньше возможностей их убить», — объяснил он, заметив также, что в Штатах, по его данным, отравившихся в Солсбери с новыми именами будет проще защищать.

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В настоящее время и бывший полковник ГРУ, и его дочь, как отмечают собеседники газеты, уже находятся в сознании. Скоро оба они, как уверены источники издания, начнут общаться со следователями. При этом Юлия Скрипаль — гражданка России, — как уточняет Sunday Times, уже отклонила запрос российского посольства в Лондоне по поводу предоставления ей и ее отцу консульской поддержки. Этот шаг, как подчеркивает издание, убедил британские власти в том, что она может навсегда переехать на Запад.​

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Оперативно прокомментировать эту информацию Министерство иностранных дел Великобритании, как отмечает газета, не смогло.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в одном из парков в британском Солсбери 4 марта. На следующий день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое прежде разрабатывалось в СССР. В связи с этим, как сделала вывод британский политик, к инциденту в Солсбери «с большей долей вероятности» была причастна Москва. В России эти обвинения неоднократно отрицали.

В апреле Москва на внеочередном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выдвинула подготовленную ею совместно с Ираном и Китаем инициативу о проведении совместного, британо-российского, расследования «дела Скрипаля». Однако большинство стран, входящих в исполком ОЗХО, с этой идеей не согласились. Так, по данным британского МИД, из 41 члена исполкома организации против подобного предложения выступили 15 стран, в том числе Великобритания. Еще 17 — от голосования по этому вопросу воздержались, шесть — такую инициативу поддержали, представители еще двух стран отсутствовали, один — не был уполномочен проголосовать. В России после этого сочли, что значительное число воздержавшихся от голосования стран отражает их сомнение в британской версии случившегося.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия-Великобритания , Сергей Скрипаль
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