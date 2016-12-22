Племянница Скрипаля повторно запросила визу в британском посольстве

Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, повторно запросила визу в посольстве Великобритании, об этом она сообщила РБК.

«Сегодня по электронке отправила. Буду ждать, когда меня пригласят в посольство», — сообщила она.

По словам Виктории Скрипаль, она устранила недостатки, из-за которых ей отказали в выдаче визы в прошлый раз. «Там было, что у меня не указано место работы, что у меня недостаточно денег на счете и дата возврата не написана», — сказала она, пояснив, что теперь заполнила эти пункты анкеты.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. В Лондоне возлагают ответственность на Россию за отравление Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок», разрабатывавшимся в СССР и России. В Москве отрицают все обвинения. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта. Сергей Скрипаль вышел из критического состояния 6 апреля.

Виктория Скрипаль решила навестить своих родственников в началое апреля, но Великобритания отказала ей в выдаче визы. Как сообщало Би-би-си, консульство Британии не устроила цель визита Скрипаль и ее материальное положение. Посольство России в Великобритании назвало отказ Скрипаль в визе «политически мотивированным».

Видео: The Sun

Юлию Скрипаль выписали 10 апреля. На следующий день источники таблоида The Sun сообщили, что ее перевели в военный госпиталь. Виктория Скрипаль заявила, что на опубликованном The Sun видео запечатлена не ее родственница, а другая девушка. «Во-первых, у Юли рост 178 см, а на видео низкая и сгорбленная девушка. Во-вторых, у нее удлиненное каре, но не до плеч, и у нее было сделано мелирование, она сейчас более светлая. По походке тоже не похожа», — сказала Виктория Скрипаль.