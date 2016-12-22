Кремль заявил об отказе участвовать в «Twitter-дипломатии»

Москва предпочитает придерживаться серьезного подхода к ситуации в Сирии. Такими словами пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал сообщения Трампа в Twitter

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Власти России выступают за серьезный подход к ситуации вокруг Сирии и призывают воздержаться от шагов, «которые могут навредить» положению дел в этой стране. Кремль «не участвует в Twitter-дипломатии», подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы не являемся участниками Twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов», — приводит его слова агентство.

Песков отметил: Москва считает, что «предлог по использованию химического оружия в Думе является выдуманным». Этот предлог не может оправдать силовых действий в отношении ближневосточной страны, добавил пресс-секретарь президента.

В среду президент США опубликовал несколько сообщений в соцсети о его отношении к ситуации в Сирии и о планах нанести ракетный удар по стране. Сначала он призвал Москву «готовиться» к тому, что Вашингтон нанесет такой. После этого Дональд Трамп охарактеризовал отношения между Москвой и Вашингтоном как худшие в истории и призвал «остановить гонку вооружений».

«Необходимо, чтобы все страны работали вместе», — написал он.

Власти США считают, что Дамаск ответственен за применение химического оружия в сирийском городе Дума. В Вашингтоне предупредили о намерениях дать военный ответ на такие действия властей.

Президент Сирии Башар Асад заявил 5 марта, что западные страны обвиняют правительство страны в применении химоружия для того, чтобы оправдать нападения на Вооруженные силы Сирии. Эти комментарии Асада прозвучали за месяц до сообщений о применении химоружия в Думе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее в среду заявила, что США новым ударом по Сирии могут попытаться скрыть следы «провокации» с применением химоружия.