Захарова ответила на призыв Трампа готовиться к запуску ракет по Сирии

Ракетный удар по Сирии, который анонсировал президент США Дональд Трамп, может иметь целью скрыть следы «провокации» с применением химоружия. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», — написала она.

Захарова также предположила, что цель анонсируемого ракетного удара состоит в том, чтобы «быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам (ОЗХО) уже нечего было бы искать в качестве доказательств».

Ранее Трамп предложил готовиться к запуску ракет по Сирии. Об этом президент США написал на своей странице в Twitter в ответ на заявление посла России в Ливане Александра Засыпкина о праве России сбивать запущенные против Сирии ракеты.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, которые будут запущены по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят красивые, новые и умные», — написал Трамп.

Поводом для удара стали сообщения о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума. О химатаке в ночь на 8 апреля сообщило Сирийско-американское медицинское общество (SAMS). По его данным, погибли не менее 49 человек. Западные страны обвинили в произошедшем сирийские власти. Дамаск эти обвинения отверг. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военнослужащие не обнаружили следов применения химоружия.