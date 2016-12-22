Пилотов предупредили о ракетных стрельбах России у берегов Сирии

Россия запланировала в Восточном Средиземноморье учебные ракетные стрельбы. Соответствующее предупреждение получили пилоты авиакомпаний. Стрельбы, согласно планам, продлятся до 26 апреля

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

На сайте Федерального управления гражданской авиации США появилось сообщение NOTAM (оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация) о том, что с 11 апреля в районе Никосии в Восточном Средиземноморье будут проводиться учения российского ВМФ, в частности, тестовые ракетные пуски.

Согласно информации, ограничения вводятся с 7:00 11 апреля и продлятся до 15:00 26 апреля. Из данных также следует, что соответствующий NOTAM был издан еще 4 апреля.

Накануне Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило оперативное уведомление об опасности полетов в Восточном Средиземноморье в связи с возможными ракетными ударами по Сирии. В нем сказано, что «в связи с возможными авиаударами по Сирии ракетами класса «воздух — земля» и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов возможны периодические сбои в работе систем навигации и радиооборудования».

События разворачиваются на фоне угроз США предпринять ответные меры на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Ответственность за нее Вашингтон возложил на силы Башара Асада. Россию власти США обвиняют в том, что она поддерживает сирийский режим. Москва уверяет, что сообщения о химатаке в сирийской Думе являются фейками.

В ходе заседания Совбеза ООН в минувший понедельник, где обсуждалась ситуация вокруг предполагаемой химатаки, российский постпред при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва предупредила Вашингтон о «серьезных последствиях» в случае ударов по Сирии. Пострпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь пообещала, что Вашингтон ответит на предполагаемую химатаку вне зависимости от реакции Совбеза.

11 апреля на своей странице в Twitter Трамп предупредил, что России следует быть готовой к тому, что ракеты полетят в сторону Сирии.