Авиакомпании получили предупреждение об угрозе ракетных ударов по Сирии

Ракетные удары по Сирии могут произойти в ближайшие 72 часа, говорится в предупреждении Европейского агентства авиационной безопасности. Агентство попросило авиакомпании учитывать это при планировании полетов

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Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило оперативное уведомление об опасности полетов в Восточном Средиземноморье в связи с возможными ракетными ударами по Сирии. Текст уведомления доступен на сайте Федерального управления гражданской авиации США.

«В связи с возможными авиаударами по Сирии ракетами класса «воздух-земля» и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов возможны периодические сбои в работе систем навигации и радиоборудования. Эта информация должна быть принята во внимание при планировании полетов в Восточном Средиземноморье и в районе Никосии», — говорится в уведомлении, подписанном EASA.

Источник ТАСС в одной из российских авиакомпаний рассказал, что Росавиация также разослала уведомления. «Росавиация уведомила авиакомпании соответствующей телеграммой о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья и о необходимости отслеживать соответствующие NOTAM (оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационную информацию).