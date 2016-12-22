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Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае ударов по Сирии
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Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае ударов по Сирии
Война в Сирии, 00:14
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Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае ударов по Сирии
Василий Небензя в Совбезе ООН сообщил, что Москва предупредила США о серьезных последствиях, если Штаты решат нанести удар по сирийским войскам. Дональд Трамп ранее пригрозил расплатой «ответственным за химатаку»
Cирийские солдаты в пригороде Дамаска. 22 марта 2018 года (Фото: Omar Sanadiki / Reuters)

Москва предупредила Соединенные Штаты о «серьезных последствиях», если Вашингтон совершит нападение на сирийские правительственные войска в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Об этом рассказал на заседании Совета безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя.

Он заявил, что химической атаки в городе Дума не было. По его словам, российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите не обнаружили в этом городе следов химической атаки.

«Через соответствующие каналы мы уже передали в США, что военная сила под лживым предлогом против Сирии, где по просьбе законного правительства страны были развернуты российские войска, может привести к серьезным последствиям», — сообщил Небензя (цитата по Reuters).

Крупнейшие случаи применения химического оружия в истории. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

Вечером 9 апреля Совет безопасности ООН собрался на заседание, на котором обсуждается предполагаемая химическая атаки в сирийском городе Дума. Ответственность за нее США, Великобритания и Франция возлагают на силы Башара Асада, Россию и Иран обвиняют в том, что они поддерживают сирийский режим. Дональд Трамп накануне пригрозил расплатой ответственным за предполагаемую химатаку. Принять ответные меры он пообещал в течение двух дней.

Постпред США при ООН Никки Хейли, выступая в Совбезе, в свою очередь заявила, что Вашингтон «отреагирует» на атаку вне зависимости от того, одобрит или нет Совет эти действия. «Мы достигли того момента, когда мир должен увидеть справедливость», — сказал Хейли членам Совета. «В историю войдет этот момент, когда Совет безопасности или выполнит свой долг, или продемонстрирует свое полное поражение в попытке защитить народ Сирии. США ответят в любом случае», — подчеркнула Хейли.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Сирия , Василий Небензя , Совбез ООН , химатака
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