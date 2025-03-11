Ермак призвал ЕС не допустить прекращение огня без гарантий безопасности

ЕС не может допустить прекращение огня на Украине, которое позволит «перевооружиться» России, поэтому необходимы гарантии безопасности и сохранение санкций, считает глава офиса Зеленского. Москва считает незаконными ограничения

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с официальными лицами США в Джидде, Саудовская Аравия (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Киеву нужны гарантии безопасности ЕС, чтобы не дать Москве перевооружиться, заявил в колонке для The Guardian глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые придадут убедительность будущему соглашению о прекращении огня, — считает он. — Европа не может допустить прекращение огня, которое служит только для того, чтобы позволить России перевооружиться, восстановить свои силы и вернуться за новыми украинскими землями и ресурсами».

Ермак также призвал ЕС «сохранять политическое и финансовое давление, чтобы повысить стоимость возобновления конфликта для России». В частности, по его словам, Брюсселю необходимо сохранять замороженными российские активы, прибыль от них направить на восстановление Украины, в противном случае, считает он, возвращение этих средств Москве «будет иметь катастрофические последствия».

Глава офиса президента Украины 11 марта находится в Джидде на переговорах с представителями США о подготовке возможного мирного соглашения с Россией. Как отмечал американский лидер Дональд Трамп, Киеву должен предоставить гарантии безопасности ЕС. Их разработкой занялись президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В частности, они предложили направить на Украину европейских миротворцев. Трамп эту идею поддержал.

Россия критикует любую помощь Запада Украине, считая, что это лишь затягивает сроки конфликта и не изменит его исход. Москва также считает незаконными введенные против нее санкции и настаивает на их отмене. В российском МИДе предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными активами «воровством».