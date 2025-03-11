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Военная операция на Украине ,  
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Ермак призвал ЕС не допустить прекращение огня без гарантий безопасности

Ермак: перед прекращением огня Украина должна получить гарантии безопасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
ЕС не может допустить прекращение огня на Украине, которое позволит «перевооружиться» России, поэтому необходимы гарантии безопасности и сохранение санкций, считает глава офиса Зеленского. Москва считает незаконными ограничения
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с официальными лицами США в Джидде, Саудовская Аравия
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с официальными лицами США в Джидде, Саудовская Аравия (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Киеву нужны гарантии безопасности ЕС, чтобы не дать Москве перевооружиться, заявил в колонке для The Guardian глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые придадут убедительность будущему соглашению о прекращении огня, — считает он. — Европа не может допустить прекращение огня, которое служит только для того, чтобы позволить России перевооружиться, восстановить свои силы и вернуться за новыми украинскими землями и ресурсами».

Ермак также призвал ЕС «сохранять политическое и финансовое давление, чтобы повысить стоимость возобновления конфликта для России». В частности, по его словам, Брюсселю необходимо сохранять замороженными российские активы, прибыль от них направить на восстановление Украины, в противном случае, считает он, возвращение этих средств Москве «будет иметь катастрофические последствия».

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Глава офиса президента Украины 11 марта находится в Джидде на переговорах с представителями США о подготовке возможного мирного соглашения с Россией. Как отмечал американский лидер Дональд Трамп, Киеву должен предоставить гарантии безопасности ЕС. Их разработкой занялись президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В частности, они предложили направить на Украину европейских миротворцев. Трамп эту идею поддержал.

Россия критикует любую помощь Запада Украине, считая, что это лишь затягивает сроки конфликта и не изменит его исход. Москва также считает незаконными введенные против нее санкции и настаивает на их отмене. В российском МИДе предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными активами «воровством».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Андрей Ермак ЕС США гарантии безопасности санкции против России Военная операция на Украине
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