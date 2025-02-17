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Военная операция на Украине ,  
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Кремль ответил на слова Стармера о готовности направить войска на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

В Кремле отреагировали на слова британского премьер-министра Кира Стармера о готовности Европы разместить миротворческие контингенты на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в Кремле осведомлены о высказываниях европейских лидеров, но предметных разговоров о размещении миротворцев пока не было, передает корреспондент РБК.

«Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах — и французы, и британцы, это действительно так. Но мы знаем с вами правила размещения миротворческих контингентов. Пока предметных разговоров на этот счет никто не вел», — заявил Песков на брифинге.

В ответ на вопрос о возможности размещения европейских войск, в том числе германских и британских, Песков отметил, что такие страны являются членами НАТО. Он подчеркнул, что этот вопрос остается «очень сложным» и пока не обсуждается.

«Об этом трудно говорить. Это страны — члены НАТО, и таким образом натовские войска будут размещаться на территории Украины, поэтому это очень сложный вопрос. Пока никаких предметных обсуждений на этот счет не велось», — добавил пресс-секретарь президента России.

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Премьер-министр Великобритании 17 февраля заявил о готовности направить британские войска на Украину для контроля за соблюдением мирного соглашения, если это будет необходимо. Он отметил, что Лондон готов сыграть ключевую роль в обеспечении безопасности Украины, включая военную поддержку.

Стармер подчеркнул, что его заявление не является легкомысленным, так как он осознает ответственность за безопасность британских военнослужащих. Он добавил, что обеспечение безопасности Украины также укрепляет безопасность Европы и Великобритании.

Украинский президент Владимир Зеленский 13 февраля оценил потребность в 100 тыс. западных миротворцев для контроля линии разграничения, снизив свои требования по сравнению с январскими в два раза.

Россия категорически против введения западных миротворцев на территорию Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров весной 2022 года предупреждал, что такой шаг приведет к прямому столкновению НАТО с Россией.

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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