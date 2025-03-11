«Суспільне»: США и Украина в первом раунде обсудили перемирие в небе и на море

«Суспільне» сообщил, что США и Украина обсуждали в первом раунде встречи

Марко Рубио, Майк Уолц, Андрей Сибиха, Андрей Ермак и Рустем Умеров проводят встречу в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта 2025 года (Фото: Saul Loeb / Reuters)

В первом раунде переговоров Украины и США в Саудовской Аравии стороны обсудили прекращение огня на море и в небе, а также соглашение о полезных ископаемых, сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник. Сейчас идет второй раунд, уточнил телеканал.

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, участвующий в переговорах, заявил, что Киев рассчитывает на «конструктивный, глубокий и дружеский» разговор с американскими партнерами.

AFP сообщало, что Киев предложит воздушное и морское перемирие с Россией. Как писала Financial Times, украинская делегация на встрече в Джидде выступит с предложением о частичном прекращении огня, которое будет предусматривать запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море.

Материал дополняется