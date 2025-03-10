FT узнала о планах Киева предложить «частичное перемирие» с Россией

Киев собирается предложить «частичное прекращение огня» с Россией и попытается убедить США возобновить военную помощь и обмен разведданными в ходе двусторонних переговоров в Джидде, пишет газета

Украина попытается убедить США возобновить военную помощь и обмен разведданными в ходе двусторонних переговоров в Саудовской Аравии, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников.

По словам собеседников газеты, Киев собирается предложить «частичное прекращение огня» с Россией, оно касается ударов беспилотников и дальнобойных ракет, а также боевых действий в Черном море.

Украина рассчитывает, что ход переговоров приведет к тому, что Вашингтон отменит свое решение о приостановке обмена разведданными и поставок вооружений, пишет издание.

В краткосрочной перспективе Киев будет стремиться наладить отношения с Вашингтоном, сказал украинский чиновник. По мнению двух европейских чиновников, украинская сторона рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня «как услугу за услугу» в обмен на возобновление военной и разведывательной помощи.

Госсекретарь Марко Рубио отправится в Джидду (Саудовская Аравия) 10-12 марта для переговоров с украинской стороной, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс. О том, что американская и украинская делегации проведут переговоры в Саудовской Аравии, на этой неделе сообщили журналистка Fox News Джеки Хайнрих и Axios. Позднее МИД королевства уточнил, что встреча пройдет в Джидде.

Это первая официальная встреча представителей США и Украины после перепалки президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Киев будут представлять глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, а Вашингтон — Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

После перебранки в Белом доме американский лидер назвал украинского коллегу не желающим приближать мир, от него потребовали извинений. Белый дом решил приостановить военную помощь и обмен разведданными. Зеленский после этого выразил сожаление, что встреча в Овальном кабинете «прошла не так, как предполагалось». Он заверил, что Киев готов работать над завершением конфликта.