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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала о планах Киева предложить «частичное перемирие» с Россией

FT: Киев собирается предложить США в Джидде частичное перемирие с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Киев собирается предложить «частичное прекращение огня» с Россией и попытается убедить США возобновить военную помощь и обмен разведданными в ходе двусторонних переговоров в Джидде, пишет газета

Украина попытается убедить США возобновить военную помощь и обмен разведданными в ходе двусторонних переговоров в Саудовской Аравии, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников.

По словам собеседников газеты, Киев собирается предложить «частичное прекращение огня» с Россией, оно касается ударов беспилотников и дальнобойных ракет, а также боевых действий в Черном море.

Украина рассчитывает, что ход переговоров приведет к тому, что Вашингтон отменит свое решение о приостановке обмена разведданными и поставок вооружений, пишет издание.

В краткосрочной перспективе Киев будет стремиться наладить отношения с Вашингтоном, сказал украинский чиновник. По мнению двух европейских чиновников, украинская сторона рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня «как услугу за услугу» в обмен на возобновление военной и разведывательной помощи.

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Политика
Дональд Трамп (справа)

Госсекретарь Марко Рубио отправится в Джидду (Саудовская Аравия) 10-12 марта для переговоров с украинской стороной, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс. О том, что американская и украинская делегации проведут переговоры в Саудовской Аравии, на этой неделе сообщили журналистка Fox News Джеки Хайнрих и Axios. Позднее МИД королевства уточнил, что встреча пройдет в Джидде.

Это первая официальная встреча представителей США и Украины после перепалки президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Киев будут представлять глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, а Вашингтон — Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

После перебранки в Белом доме американский лидер назвал украинского коллегу не желающим приближать мир, от него потребовали извинений. Белый дом решил приостановить военную помощь и обмен разведданными. Зеленский после этого выразил сожаление, что встреча в Овальном кабинете «прошла не так, как предполагалось». Он заверил, что Киев готов работать над завершением конфликта.

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Персоны
Елена Чернышова
конфликт на Украине Саудовская Аравия Украина США переговоры перемирие
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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