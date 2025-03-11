NYT узнала, кто дал советы делегации Киева перед переговорами с США
Французские и британские должностные лица инструктировали делегацию Украины о том, как вести диалог с США в Саудовской Аравии, сообщает The New York Times со ссылкой на члена украинской делегации.
Со слов собеседника, Киев среди прочего намерен поинтересоваться, есть ли у США представление о позиции России по украинскому предложению насчет частичного прекращения огня.
Накануне о консультациях со стороны Британии сообщала The Times. По ее данным, украинских чиновников инструктировал советник британского премьера Джонатан Пауэлл.
Встреча делегаций США и Украины началась в Саудовской Аравии сегодня, 11 марта, в 12:00 мск. Американские переговорщики планируют обсудить территориальные вопросы и вопросы безопасности, причем от прогресса в диалоге будет зависеть возобновление военной помощи.
Украинский президент Владимир Зеленский в этот же день посещает Саудовскую Аравию для встречи с властями королевства, его участие в переговорах не планируется. Вместе с тем госсекретарь Марко Рубио не исключил, что он неформально проведет беседу с лидером Украины.
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