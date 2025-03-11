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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала, кто дал советы делегации Киева перед переговорами с США

NYT: Франция и Британия дали советы делегации Киева на переговорах с США
Сюжет
Военная операция на Украине
В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Киева и Вашингтона. NYT и Times выяснили, что Лондон и Париж дали рекомендации украинским переговорщикам
Джонатан Пауэлл
Джонатан Пауэлл (Фото: Daniel Berehulak / Getty Images)

Французские и британские должностные лица инструктировали делегацию Украины о том, как вести диалог с США в Саудовской Аравии, сообщает The New York Times со ссылкой на члена украинской делегации.

Со слов собеседника, Киев среди прочего намерен поинтересоваться, есть ли у США представление о позиции России по украинскому предложению насчет частичного прекращения огня.

Накануне о консультациях со стороны Британии сообщала The Times. По ее данным, украинских чиновников инструктировал советник британского премьера Джонатан Пауэлл.

В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США
Политика

Встреча делегаций США и Украины началась в Саудовской Аравии сегодня, 11 марта, в 12:00 мск. Американские переговорщики планируют обсудить территориальные вопросы и вопросы безопасности, причем от прогресса в диалоге будет зависеть возобновление военной помощи.

Украинский президент Владимир Зеленский в этот же день посещает Саудовскую Аравию для встречи с властями королевства, его участие в переговорах не планируется. Вместе с тем госсекретарь Марко Рубио не исключил, что он неформально проведет беседу с лидером Украины.

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