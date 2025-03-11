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Атаки беспилотников на Москву ,  
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При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали 18 человек

Минздрав: 18 человек пострадали при атаке БПЛА в Подмосковье
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Двое погибших — сотрудники «Мираторга», удар произошел вскоре после начала смены в Домодедово. Трое детей получили ссадины и стресс, пострадали еще 15 взрослых
Фото: Вероника Зорина / ТАСС
Фото: Вероника Зорина / ТАСС

В Подмосковье при атаке беспилотников погибли два человека, еще 15 взрослых и трое детей пострадали, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

На стационарном лечении находятся пять взрослых и один ребенок. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, еще один человек в тяжелом состоянии.

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«Остальные пострадавшие, в том числе ребенок, — в состоянии средней и легкой степени тяжести. 12 человек, в том числе двое детей получают медицинскую помощь амбулаторно. Все пациенты проходят необходимую диагностику и лечение», — добавил Кузнецов.

Двое из трех пострадавших детей младше трех лет. Они получили ссадины и стресс, с ними работают психологи.

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Двум погибшим мужчинам 50 и 38 лет, оба — сотрудники «Мираторга». Удар произошел в 5:14 мск, когда те только заступили на смену. При пожаре пострадали 40 машин.

В Липецкой области пострадал один человек, его доставили в больницу. Врачи оценивают состояние мужчины как средней тяжести.

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Семьям погибших выплатят по 1 млн руб., раненым — от 100 тыс. до 500 тыс. руб., в зависимости от тяжести травм, сообщили власти Подмосковья.

Власти Москвы назвали атаку беспилотником самой массированной, сбиты 74 аппарата на подлете к Москве. Всего в Подмосковье уничтожен 91 дрон, вместе со сбитыми в остальных российских регионах за ночь — 337, подсчитало Минобороны.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Московская область Минздрав Военная операция на Украине беспилотники атака дронов Раменское Домодедово Видное
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