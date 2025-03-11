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Военная операция на Украине ,  
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Рубио назвал «многообещающим» план Украины о прекращении огня

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Военная операция на Украине
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У плана частичного прекращение огня от Украины есть перспективы, считает Рубио. Его недостаточно для завершения боев, «но это необходимая уступка, чтобы положить конец конфликту»
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио назвал «многообещающим» план Украины о частичном прекращении огня и заявил, что видит в нем перспективы.

«Я не говорю, что одного этого достаточно, но это необходимая уступка, чтобы положить конец конфликту», — заявил он журналистам незадолго до прибытия в Джидду в Саудовской Аравии для переговоров с украинскими представителями (цитата по Би-би-си).

По словам Рубио, важно «четко определить намерения Украины» относительно мирного соглашения и что страна «должна быть готова к сложным вещам, как придется и россиянам». Госсекретарь заверил, что США не намерены ставить Украине каких- либо условий, а хотят «понять, насколько далеко они готовы зайти», и сравнить это с тем, чего хочет российская сторона. Обе стороны должны осознать, что «нет военного решения» конфликта, и его можно завершить только «дипломатическими средствами», подчеркнул Рубио.

FT узнала о планах Киева предложить «частичное перемирие» с Россией
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AFP со ссылкой на украинского чиновника сообщал, что Киев на переговорах в Джидде предложит воздушное и морское перемирие с Россией. По данным Financial Times, инициатива Украины от«частичном прекращении огня» касается ударов беспилотников и дальнобойных ракет, а также боевых действий в Черном море. Похожим образом звучит первый этап урегулирования конфликта, который 4 марта представил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия отвергала идею временного прекращения огня. Целью урегулирования должно быть «не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения» с последующим продолжением конфликта, а «долгосрочный мир», заявлял президент Владимир Путин. Как обращали внимание в МИДе, западные страны прежде сами отмечали, что под словами о перемирии «скрывается просто желание передышки, перевооружения, перепрошивки для того, чтобы потом с новой силой продолжить».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Марко Рубио госсекретарь США Украина прекращение огня
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Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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