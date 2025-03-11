США призвали G7 отказаться от «антагонистического языка» ради переговоров

США не подпишут коммюнике G7, если оно помешает переговорам Москвы и Киева, заявил Рубио. По данным Reuters и Bloomberg, Вашингтон хочет смягчить формулировки о Москве, а о Китае — ужесточить

Марко Рубио (Фото: Jack Guez / Reuters)

США выступают против того, чтобы в заявлении стран G7 присутствовали формулировки, способные помешать попыткам Вашингтона усадить Россию и Украину за стол переговоров, заявил журналистам американский госсекретарь Марко Рубио.

По словам Рубио, «антагонистические заявления» затрудняют соответствующие усилия, «особенно с учетом того, что сейчас мы единственные, кто, похоже, в состоянии сделать такие переговоры возможными» (цитата по Reuters). Чиновник заявил, что Вашингтон не будет подписывать подобный документ и выразил уверенность, что в конечном итоге страны согласуют «значимое и объединяющее» коммюнике.

Министры иностранных дел стран G7 (Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США) 12 — 14 марта проведут в Квебеке первую встречу после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По словам четырех источников агентства, Канада изначально надеялась, что «Семерка» согласует общее заявление, в котором затронет российско-украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и в Китае, и вторую декларацию, в которой будут изложены усилия G7 по сдерживанию «теневого флота» России.

По словам дипломатов, в этот раз работа над коммюнике проходит непросто, они опасаются, что в итоге не получится найти компромисс. Два собеседника агентства сообщили, что США хотят убрать упоминание санкций и военного конфликта России и Украины, одновременно они требуют ужесточить формулировки в отношении Китая. «В лучшем случае будет два заявления, по плану Б — одно. Но американцы блокируют заявление о судах [о «теневом флоте»], так что это непросто», — признался один из дипломатов.

Bloomberg со ссылкой на источники также писал, что США не хотят включать в коммюнике «санкции», а формулировки о «способности России вести войну» призывают заменить на «получение доходов».

24 февраля, в третью годовщину боев, США призвали отозвать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН c критикой действий России на Украине и подготовили свой вариант, значительно короче, который такого осуждения он не содержит. Совет безопасности ООН принял американский документ.

Bloomberg писал, что советники Трампа прорабатывают варианты смягчения санкций против России, в том числе в отношении цен на нефть. Публично республиканец пригрозил ужесточить ограничения, если не будет прогресса в переговорах. Власти России называют санкции незаконными и требуют их отмены.