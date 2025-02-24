FT узнала о призыве США отозвать резолюцию ГА ООН с критикой России

Ранее Bloomberg писал, что США хотят заблокировать резолюцию ЕС и Украины, однако, по данным FT, Вашингтон добивается ее отзыва. США предложили собственную резолюцию, где формулировки смягчены, голосование по обеим пройдет сегодня

Штаб-квартира Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США (Фото: Chris Hondros / Getty Images)

США призвали отозвать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН c критикой действий России, предложенный Евросоюзом и Украиной, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на два источника. Ранее Bloomberg писал, что США настаивают на его блокировке.

Соединенные Штаты предложили свою резолюцию, альтернативную европейской и украинской, напоминает газета. Противостояние между ними, Брюсселем и Киевом может дойти до Совета Безопасности ООН, где США, вероятно, выступят на стороне России и Китая и не поддержат демонстрацию поддержки Украине со стороны Западной Европы, сказали FT несколько чиновников.

Голосование по обоим проектам резолюций должно пройти в понедельник, 24 февраля, в третью годовщину начала российской военной операции на Украине. В Генассамблее ООН ни одна страна не имеет права вето, тогда как в Совете Безопасности оно есть у каждого из пяти постоянных членов — России, США, Китая, Франции и Великобритании.

Совбез ООН проведет голосование по американской резолюции после того, как свое заявление по случаю третьей годовщины начала боевых действий выпустят страны «Большой семерки» (G7), уточняет газета.

В американском проекте резолюции действия Украины приравниваются к действиям России, также в нем выражается скорбь из-за утраты «жизней в российско-украинском конфликте», рассказал FT один из источников.

«Эта [американская] формулировка, очевидно, неприемлема для нас. <...> Все это связано между собой и является частью более широкого изменения позиции США», — считает собеседник издания.

США впервые с начала специальной военной операции на Украине не вошли в число соавторов проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, поддерживающей Киев и осуждающей действия Москвы. Госдеп США публиковал заявление с призывом ко всем членам ООН поддержать текст альтернативной резолюции США. По данным Reuters, она состоит из трех абзацев, формулировки в значительной степени были смягчены по сравнению с используемыми в таких документах ранее.

Так, в резолюции выражается скорбь по поводу гибели людей во время «российско-украинского конфликта» и подчеркивается, что «главной целью Организации Объединенных Наций являются поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров», сообщило агентство со ссылкой на документ.

Версия резолюции Украины и Евросоюза содержит призыв «прекратить войну в этом году и удвоить дипломатические усилия для снижения рисков и дальнейшей эскалации и достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира». В документе также говорится о необходимости выполнения предыдущих резолюций международной организации, которые требуют от России вывода войск и остановки боевых действий.

Постпред России в ООН Василий Небензя назвал проект США «хорошим шагом». Российский дипломат, говоривший с Reuters на условиях анонимности, заявил, что если поправка к американской резолюции, предложенная Россией, будет принята Генеральной Ассамблеей, то Москва проголосует за документ. Российские представители предложили прописать в нем призыв «к скорейшему прекращению конфликта, в том числе путем устранения его коренных причин», писал Reuters.