Иран конфисковал американскую нефть из-за иска «людей-бабочек»

Перевозивший в США нефть танкер Advantage Sweet был задержан около года назад. По решению суда в Тегеране нефть конфискована по иску иранских «людей-бабочек» — больных заболеванием кожи, не получивших лекарства из-за санкций США

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Суд в Тегеране постановил конфисковать груз с задержанного Ираном в апреле прошлого года танкера по иску больных буллезным эпидермолизом, сообщает Tasnim.

Буллезный эпидермолиз — это редкое наследственное заболевание кожи, при котором она сильно уязвима к любым воздействиям: трение или удары по ней вызывают появление волдырей, язв и т.д. В некоторых случаях заболевание может поражать внутренние органы. Из-за ранимости кожи таких пациентов называют «люди-бабочки».

Пациенты с этим заболеванием обратились в Суд международных отношений в иранской столице с иском к США из-за санкций, которые заблокировали экспорт в Иран медикаментов для больных буллезным эпидермолизом — специальных бинтов и лекарств из Швеции.

Суд выдал ордер на конфискацию нефти, которую перевозил в США танкер Advantage Sweet, он по решению суда арестован. Судно было задержано в апреле прошлого года в Оманском заливе, передает Bloomberg.

Агентство сообщает, что судно шло под флагом Маршалловых островов. Турецкий оператор Advantage Tankers проинформировал, что он перевозил кувейтскую нефть, а экипаж состоял из 24 индийцев. Судно шло в США, в штат Техас, и было зафрахтовано компанией Chevron. При этом владельцем танкера указана SPDB Financial Leasing, структура китайского Shanghai Pudong Development Bank.

Al Jazeera сообщал, что танкер столкнулся с иранским судном, несколько членов экипажа этого корабля упали за борт и пропали, другие были ранены. Танкер скрылся с места происшествия и игнорировал радиосигналы с призывом об остановке, в итоге его захватили военно-морские силы Ирана. Солдаты высадились на борт с вертолета.