Президент Польши предложит членам НАТО тратить 3% ВВП на оборону

Анджей Дуда в рамках переговоров с Джо Байденом предложит участникам НАТО повысить минимальные расходы на оборону с 2 до 3% ВВП, сообщил Bloomberg. Польша — лидер альянса по этому показателю, он составляет 3,9%

Анджей Дуда (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Польши Анджей Дуда предложит государствам — участникам НАТО повысить минимальный уровень расходов на оборону с 2 до 3% ВВП. Это произойдет во время переговоров с президентом США Джо Байденом, сообщил Bloomberg. Встреча должна состояться 12 марта, на ней также будет премьер-министр Польши Дональд Туск.

Bloomberg пишет, что Дуда, выступая перед встречей с правительством и партийными лидерами, заявил, что хочет предложить повысить порог расходов на переговорах со всеми странами — членами НАТО и генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. В июле президент Польши отмечал, что страна стала лидером среди участников альянса по доле выделяемых средств на оборону — она составила 3,9% ВВП.

В 2006 году страны НАТО договорились выделять минимум 2% ВВП на оборону. Летом 2023 года этот показатель установили в качестве минимального, тогда свои обязательства смогли исполнить 11 стран альянса, включая Польшу: США (3,49%), Греция (3,01%), Эстония (2,73%), Литва (2,54%), Финляндия (2,45%), Румыния (2,44%), Венгрия (2,43%), Латвия (2,27%), Великобритания (2,07%) и Словакия (2,03%). Германия тратила на оборону 1,57% ВВП, Канада — 1,38%, Турция — 1,31%. Самый низкий показатель (0,72%) — у Люксембурга. В феврале Financial Times сообщила, что более половины стран НАТО (после вступления Швеции их стало 32) в 2024 году намерены достичь целевого показателя в 2%.

По данным телеканала, предложение поступило после того, как экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года Дональд Трамп в феврале заявил, что будучи главой государства он требовал от стран НАТО выполнить финансовые обязательства перед альянсом. Он пригрозил союзникам, что иначе США не будут защищать их в случае возможного нападения России. Летом 2020 года Трамп сократил численность американского контингента в Германии вдвое, из-за того что страна «просрочила свои платежи в НАТО» и выплатила только 1% ВВП на оборону.

В ответ на слова Трампа представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал высказывания «шокирующими и безумными» и заявил, что Байден, «вместо того чтобы призывать к войнам и способствовать безумному хаосу», пусть лучше предпринимает усилия по укреплению НАТО.

В последние месяцы несколько западных лидеров, включая Байдена, выражали опасения по поводу возможного конфликта с Россией после окончания военных действий на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что у России нет территориальных претензий к странам НАТО, а потому предупреждение американского президента об угрозе нападения России на альянс в случае победы на Украине — «чушь полная».