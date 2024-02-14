FT узнала о планах НАТО достичь показателя по тратам на оборону в 2024-м

Целевой показатель НАТО по тратам на оборону десять лет назад был установлен на уровне 2% от ВВП. Пока даже половина стран не достигли его, но в этом году ожидается, что минимум 18 членов из 31 сделают это

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Более половины стран-членов НАТО в текущем году намерены достичь целевого показателя по тратам на оборону в 2% ВВП, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в альянсе.

По их данным, в среду 14 февраля блок намерен объявить, что 18 из 31 страны-члена НАТО достигнут указанного показателя в 2024-м. В альянсе допустили, что по мере корректировки бюджетов их число может вырасти.

В 2014 году страны блока обязались довести военные расходы до в 2% ВВП и не снижать их. За год до этого более этой нормы тратили на оборону только четыре входящие в НАТО страны — США (4,4%), Великобритания (2,4%), Греция (2,3%) и Эстония (2%). В 2016-м целевого показателя достигли пять стран, указывает FT. В первой половине 2023-го, как сообщал генсек НАТО Йенс Столтенберг, таких стран было семь, к середине года их число выросло до 11 (лидером стала Польша с 3,9%). Он также отмечал, что этот показатель альянс планирует сделать минимальным.

12 февраля канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что его страна будет придерживаться трат на оборону на требуемом альянсом уровне (пока показатель ФРГ — чуть более 1,5%).

Новый член альянса, Финляндия, вошла в блок, уже соблюдая показатель (у нее 2,45%).

На прошлой неделе кандидат в президенты США и бывший лидер страны Дональд Трамп заявил , что будучи главой государства в разговоре с коллегой из некой «большой страны» из альянса пригрозил: если она не будет соблюдать финансовые обязательства перед НАТО, то США не защитят ее от Москвы. «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их [Россию] делать все, что им, черт возьми, захочется. Вы должны заплатить», — ответил Трамп на соответствующий вопрос политика. По его утверждению, после этой беседы «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

Его слова подверглись критике на Западе. Так, действующий президент США Джо Байден сказал, что Трамп таким образом «пригласил [президента Владимира] Путина вторгнуться» в некоторые из стран-союзников. При этом обязательство по их защите Байден назвал «священным».