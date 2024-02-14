 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

FT узнала о планах НАТО достичь показателя по тратам на оборону в 2024-м

FT: 18 стран НАТО намерены достичь показателя по тратам на оборону в 2024-м
Целевой показатель НАТО по тратам на оборону десять лет назад был установлен на уровне 2% от ВВП. Пока даже половина стран не достигли его, но в этом году ожидается, что минимум 18 членов из 31 сделают это
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Более половины стран-членов НАТО в текущем году намерены достичь целевого показателя по тратам на оборону в 2% ВВП, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в альянсе.

По их данным, в среду 14 февраля блок намерен объявить, что 18 из 31 страны-члена НАТО достигнут указанного показателя в 2024-м. В альянсе допустили, что по мере корректировки бюджетов их число может вырасти.

В 2014 году страны блока обязались довести военные расходы до в 2% ВВП и не снижать их. За год до этого более этой нормы тратили на оборону только четыре входящие в НАТО страны — США (4,4%), Великобритания (2,4%), Греция (2,3%) и Эстония (2%). В 2016-м целевого показателя достигли пять стран, указывает FT. В первой половине 2023-го, как сообщал генсек НАТО Йенс Столтенберг, таких стран было семь, к середине года их число выросло до 11 (лидером стала Польша с 3,9%). Он также отмечал, что этот показатель альянс планирует сделать минимальным.

12 февраля канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что его страна будет придерживаться трат на оборону на требуемом альянсом уровне (пока показатель ФРГ — чуть более 1,5%).

Новый член альянса, Финляндия, вошла в блок, уже соблюдая показатель (у нее 2,45%).

Байден счел отказ Трампа защитить НАТО приглашением для Путина напасть
Политика
Джо Байден

На прошлой неделе кандидат в президенты США и бывший лидер страны Дональд Трамп заявил, что будучи главой государства в разговоре с коллегой из некой «большой страны» из альянса пригрозил: если она не будет соблюдать финансовые обязательства перед НАТО, то США не защитят ее от Москвы. «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их [Россию] делать все, что им, черт возьми, захочется. Вы должны заплатить», — ответил Трамп на соответствующий вопрос политика. По его утверждению, после этой беседы «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

Его слова подверглись критике на Западе. Так, действующий президент США Джо Байден сказал, что Трамп таким образом «пригласил [президента Владимира] Путина вторгнуться» в некоторые из стран-союзников. При этом обязательство по их защите Байден назвал «священным».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом

Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»

Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России

Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео

ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности

«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть

Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России

Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска

Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности

Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
оборона НАТО ВВП
Материалы по теме
Bloomberg узнал о требованиях Турции к кандидатам на пост генсека НАТО
Политика
Байден счел отказ Трампа защитить НАТО приглашением для Путина напасть
Политика
Боррель осудил Трампа и заявил о невозможности НАТО работать a la carte
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 98,19 (+0,04) Инвестиции, 13 фев, 16:24 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,21 (+0,13) Инвестиции, 13 фев, 16:24
Большинство россиян обойдутся без подарков на День святого Валентина Общество, 05:00
На газопроводе в Иране произошел взрыв Общество, 04:38
FT узнала о будущей поездке делегации США к новому президенту Тайваня Политика, 04:23
В Совбезе заявили о риске «случайной» войны из-за здоровья Байдена Политика, 04:06
FT узнала о планах НАТО достичь показателя по тратам на оборону в 2024-м Политика, 03:52
Посол заявил о просьбе Канады о дополнительном времени по делу Хунки Политика, 03:35
Bloomberg узнал о требованиях Турции к кандидатам на пост генсека НАТО Политика, 03:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Госсекретарь США поговорил с осужденным в России за шпионаж Уиланом Политика, 03:05
Главу Пентагона Ллойда Остина выписали из больницы Политика, 02:50
Байден счел отказ Трампа защитить НАТО приглашением для Путина напасть Политика, 02:33
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали Общество, 02:18
Украинский подросток получил тяжелые ранения в результате нападения в ФРГ Общество, 01:59
Умерла завещавшая России коллекцию картин на $2 млрд искусствовед Молева Общество, 01:38
В Курской области объявили ракетную опасность Политика, 01:19