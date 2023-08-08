branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 106,05 (+2,22) Инвестиции, 07 авг, 17:44 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 96,57 (+1,76) Инвестиции, 07 авг, 17:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:21
Британия ввела санкции против экс-главы московского офиса UBS Политика, 14:20
Bitstamp закроет торговлю криптовалютами, названными SEC ценными бумагами Крипто, 14:19
Два человека погибли при взрыве газа в доме в Астрахани Общество, 14:10
Защита обжаловала приговор основателю Group-IB Сачкову Политика, 14:05
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 14:03
«ВТБ Мои Инвестиции» откроют доступ к биржевым сделкам с драгметаллами Инвестиции, 14:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Россияне взяли рекордный объем кредитов второй месяц подряд Финансы, 14:00
Крупнейший франчайзи KFC в России займется развитием Rostic's Бизнес, 14:00
Больше рыбы на столе: как ретейл делает морепродукты доступнее Новая экономика, 13:57
Матч ЛЧ в Афинах перенесли из-за драки фанатов, в которой погиб болельщик Спорт, 13:56
Индия запретила сборку военных дронов из китайских деталей Политика, 13:55
Мэрия сообщила о благоустройстве участка над станцией «Аэропорт Внуково» Город, 13:53
Роман Костомаров получил протезы, на которых сможет бегать Спорт, 13:45
Военная операция на Украине ,  
0 

Херсонские власти сообщили о попытке ВСУ высадить десант на Днепре

Херсонский губернатор Сальдо сообщил об уничтожении катеров ВСУ, плывших через Днепр
Сюжет
Военная операция на Украине
Как утверждает Сальдо, российские военные уничтожили два катера с десантом ВСУ, который двигался к Антоновскому мосту. Он объяснял ранее, что этот участок очень важный, «только оттуда можно развить наступление вглубь побережья»
Антоновский мост
Антоновский мост (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Украинская армия попыталась ночью высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря, удерживаемого российскими войсками, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили лодки при попытке причалить, находящиеся на них боевики оказалась в воде. Некоторые пытались вплавь вернуться на правый берег, но под плотным артиллерийским и стрелковым огнем не доплыл никто», — написал он.

Сальдо подчеркнул, что украинских военных близ Казачьих Лагерей нет, высадку пресекли.

Антоновский мост через Днепр соединяет пригород Херсона Антоновку на правом берегу (подконтролен Украине) с городом Алешки на левом (контролируется Россией).

Два пролета Антоновского моста были разрушены прошлой осенью. Ранее в тот же день Минобороны рапортовало о выводе войск из Херсона, который Россия заняла в марте, после референдумов он вошел в состав страны вместе с областью. Москва объяснила отвод войск из Херсона необходимостью сохранить боеспособность армии. Сальдо затем рассказывал, что выступал против этой идеи, хотя и «с военной точки зрения это правильно».

Сальдо с конца июня регулярно сообщает о попытках ВСУ высадиться и закрепиться у Антоновского моста. По его утверждению, каждый раз это заканчивается неудачей.

«Территория, где мост соединяется с сушей, от них (бойцов ВСУ. — РБК) зачищена. Это самый важный в тактическом отношении участок, только оттуда можно развить наступление вглубь побережья», — так Сальдо объяснял важность этого участка местности.

Читайте на РБК Pro
Звезды без зарплат. Как студент заработал $1 млрд на виртуальных блогерах
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
«Лента» планирует рост выручки до 1 трлн руб. Чего ждать инвесторам

О возросшей интенсивности боев у Антоновского моста сообщали в конце июня корреспонденты «Комсомольской правды» Александр Коц и ВГТРК Андрей Руденко.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Херсонская область Владимир Сальдо Антоновский мост Днепр
Материалы по теме
В Херсоне задержали готовившего подрыв украинца
Политика
Сальдо сообщил об обстреле мостов между Крымом и Херсонской областью
Политика
Зеленский заявил, что у России может не остаться кораблей в Черном море
Политика