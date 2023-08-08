Херсонские власти сообщили о попытке ВСУ высадить десант на Днепре

Как утверждает Сальдо, российские военные уничтожили два катера с десантом ВСУ, который двигался к Антоновскому мосту. Он объяснял ранее, что этот участок очень важный, «только оттуда можно развить наступление вглубь побережья»

Антоновский мост (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Украинская армия попыталась ночью высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря, удерживаемого российскими войсками, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили лодки при попытке причалить, находящиеся на них боевики оказалась в воде. Некоторые пытались вплавь вернуться на правый берег, но под плотным артиллерийским и стрелковым огнем не доплыл никто», — написал он.

Сальдо подчеркнул, что украинских военных близ Казачьих Лагерей нет, высадку пресекли.

Антоновский мост через Днепр соединяет пригород Херсона Антоновку на правом берегу (подконтролен Украине) с городом Алешки на левом (контролируется Россией). Два пролета Антоновского моста были разрушены прошлой осенью. Ранее в тот же день Минобороны рапортовало о выводе войск из Херсона, который Россия заняла в марте, после референдумов он вошел в состав страны вместе с областью. Москва объяснила отвод войск из Херсона необходимостью сохранить боеспособность армии. Сальдо затем рассказывал, что выступал против этой идеи, хотя и «с военной точки зрения это правильно».

Сальдо с конца июня регулярно сообщает о попытках ВСУ высадиться и закрепиться у Антоновского моста. По его утверждению, каждый раз это заканчивается неудачей.

«Территория, где мост соединяется с сушей, от них (бойцов ВСУ. — РБК) зачищена. Это самый важный в тактическом отношении участок, только оттуда можно развить наступление вглубь побережья», — так Сальдо объяснял важность этого участка местности.

О возросшей интенсивности боев у Антоновского моста сообщали в конце июня корреспонденты «Комсомольской правды» Александр Коц и ВГТРК Андрей Руденко.