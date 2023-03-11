В ФРГ назвали число уехавших воевать на Украину немецких экстремистов

С февраля прошлого года из Германии в зону конфликта на Украину уехали более 60 экстремистов, половина из них – правых или крайней правых взглядов, пишет Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на данные немецкой полиции

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По крайней мере 29 экстремистов из Германии приняли участие в боевых действиях на Украине, о чем есть достоверные сведения, пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на данные немецкого управления по защите Конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV). На чьей стороне они участвовали в конфликте, в ведомстве не уточнили, назвав это «разведывательными данными».

Всего с 24 февраля 2022 года из Германии в зону боевых действий на Украину выехали более 60 экстремистов, пишет издание со ссылкой на данные федеральной полиции, которая относит их к категории «политически мотивированных преступников». Из этих 60 человек около половины – представители правых или крайне правых группировок, пишет издание. Шесть правых радикалов, говорится в статье, по-прежнему находятся в зоне боевых действий на Украине.

Экстремисты в Германии выезжают почти со всех регионов страны, попыток отправиться на Украину лицами этой категории не предпринималось только в двух федеральных землях: Шлезвиг-Гольштейн и Саар. Как пишет издание, только в редких случаях немецким властям удавалось предотвратить выезд экстремистов в зону боевых действий на Украину.

Через несколько дней после начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа.

Минобороны России заявляло, что в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют наемники из США, Великобритании, Польши, Канады и других западных стран. В ведомстве также неоднократно сообщали о ликвидации наемнических групп российскими войсками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что привлечение Украиной наемников не сможет изменить ход военной операции.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак признавал участие «незначительного» числа польских наемников в конфликте и говорил, что не видит в этом проблемы. Факты гибели своих граждан, участвовавших в боевых действиях на Украине, официально подтверждали в США, Франции, Канаде и других странах.