В Киеве заявили о «немножко неправильно ориентированном» населении Крыма

По словам глава офиса президента Украины, Киев покажет, что к стране нужно относиться не только с уважением, но и со страхом. В Москве и Симферополе в ответ на прежние угрозы Киева отмечали, что за ударами последует «возмездие»

Пляж в Симеизе в Крыму (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Сезон в Крыму в этом году будет «горячим», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову на YouTube.

«Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом», — сказал он. Подоляк считает, что в Крыму часть населения всегда была «немножко ориентирована неправильно» и не понимала, что существует государство Украина. При нем на полуострове была свобода бизнеса, в том числе туристического, теперь же, считает Подоляк, таковой нет.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готовит «военные шаги», чтобы вернуть Крым под свой контроль. В 2014 году, после проведения на полуострове референдума, республика вошла в состав России, и президент Владимир Путин называл вопрос принадлежности Крыма закрытым.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что на удары по полуострову Москва ответит «неминуемым возмездием с использованием оружия любого вида».

Глава республики Сергей Аксенов 10 марта сообщил, что Крыму ничего не угрожает, все основные объекты его жизнеобеспечения под защитой. Кроме того, он рассказал, что ведется строительство линии обороны, к этому процессу подошли «нестандартно» — что это значит, Аксенов не раскрыл.