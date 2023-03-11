CNN сообщил об отправке Россией захваченного американского оружия в Иран

Источники CNN сообщили, что Москва передает Тегерану часть захваченного на Украине западного оружия, из которого Иран может создать боеспособные аналоги. В Иране заявляли, что сотрудничество двух стран не направлено против Киева

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Россия отправляет Ирану часть оружия США и НАТО, которое российским войскам удалось захватить в ходе спецоперации на Украине, сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с этим вопросом.

По данным телеканала, за последний год России удалось захватить на Украине множество западного оружия, включая бронетехнику, противотанковые и зенитно-ракетные комплексы.

«В прошлом Иран демонстрировал способность реконструировать американское оружие. Они перепроектировали противотанковую управляемую ракету TOW, создав почти идеальную копию, которую они назвали Toophan», — указал CNN старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Джонатан Лорд.

После начала конфликта на Украине западные страны обвиняли Тегеран в передаче вооружений Москве, в том числе дронов-камикадзе. В октябре прошлого года Евросоюз объявил о санкциях против иранской компании Shahed Aviation Industries, которая производит дроны.

Кремль информацию о поставках беспилотников опровергал. В Иране заявляли, что сотрудничество Тегерана и Москвы не направлено против Киева. В начале марта глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что Киев до сих пор не предоставил доказательств использования российскими военными иранских беспилотников.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом заявил, что Москва в обмен на поддержку своей политики в отношении Украины предложила Тегерану «беспрецедентное сотрудничество» в области обороны, в том числе в области ракет и противовоздушной обороны. По его словам, углубление сотрудничества двух стран создает «серьезные проблемы» для Ближнего Востока.