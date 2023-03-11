CNN сообщил об отправке Россией захваченного американского оружия в Иран

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 10 мар, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 10 мар, 16:19
Сенатор Манчин заявил о способности США заместить российский газ в Европе Политика, 01:31
ЕС и США пообещали «агрессивно» предотвращать обход санкций против России Политика, 01:02
Всемирный фонд природы оспорит включение в реестр иноагентов Политика, 01:02
В магазинах косметики «Подружка» решили продавать алкоголь Бизнес, 00:17
В Киеве заявили о «немножко неправильно ориентированном» населении Крыма Политика, 00:07
CNN сообщил об отправке Россией захваченного американского оружия в Иран Политика, 00:06
Роналду превзошел Месси. Кто стал самым богатым спортсменом мира Спорт, 00:01
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
США создают свой «Евросоюз» с Мексикой и Канадой. Как это повлияет на мир Pro, 00:01
Оператор объяснил дрейф танкера вблизи «Северных потоков» перед взрывом Политика, 00:00
Дело Фишера: как советской милиции удавалось находить опасных маньяков РБК и more.tv, 10 мар, 23:57
Захватившего заложников в аптеке в Германии задержали Общество, 10 мар, 23:57
Канада запретила импорт алюминия и стали из России Политика, 10 мар, 23:34
Рождаемость в России выросла впервые с осени 2021 года Экономика, 10 мар, 22:40
В Абхазии усилят работу силовиков из-за протестов в Грузии Политика, 10 мар, 22:31
Военная операция на Украине ,  
0 

CNN сообщил об отправке Россией захваченного американского оружия в Иран

CNN: Россия отправляет Ирану часть захваченного на Украине американского оружия
Источники CNN сообщили, что Москва передает Тегерану часть захваченного на Украине западного оружия, из которого Иран может создать боеспособные аналоги. В Иране заявляли, что сотрудничество двух стран не направлено против Киева
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Россия отправляет Ирану часть оружия США и НАТО, которое российским войскам удалось захватить в ходе спецоперации на Украине, сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с этим вопросом.

По данным телеканала, за последний год России удалось захватить на Украине множество западного оружия, включая бронетехнику, противотанковые и зенитно-ракетные комплексы.

«В прошлом Иран демонстрировал способность реконструировать американское оружие. Они перепроектировали противотанковую управляемую ракету TOW, создав почти идеальную копию, которую они назвали Toophan», — указал CNN старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Джонатан Лорд.

После начала конфликта на Украине западные страны обвиняли Тегеран в передаче вооружений Москве, в том числе дронов-камикадзе. В октябре прошлого года Евросоюз объявил о санкциях против иранской компании Shahed Aviation Industries, которая производит дроны.

Кремль информацию о поставках беспилотников опровергал. В Иране заявляли, что сотрудничество Тегерана и Москвы не направлено против Киева. В начале марта глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что Киев до сих пор не предоставил доказательств использования российскими военными иранских беспилотников.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом заявил, что Москва в обмен на поддержку своей политики в отношении Украины предложила Тегерану «беспрецедентное сотрудничество» в области обороны, в том числе в области ракет и противовоздушной обороны. По его словам, углубление сотрудничества двух стран создает «серьезные проблемы» для Ближнего Востока.

Читайте на РБК Pro
Stripe ищет деньги и увольняет людей. Что ждет самый дорогой стартап мира
Как провести аттестацию, чтобы суд не отменил ее результаты — 5 советов
Год санкций: почему провалился «экономический блицкриг» против России
Главные тренды HR-технологий в 2023 году
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
американское оружие Военная операция на Украине Россия Иран США
Материалы по теме
Механизм расчетов с Ираном закрыли после одной сделки за четыре года
Политика
США заявили о предложенном Россией Ирану «беспрецедентном сотрудничестве»
Политика
МАГАТЭ заявило об отсутствии данных о производстве ядерного оружия Ираном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter