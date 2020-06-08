Пашинян решил уволить главу Генштаба после пышной свадьбы в карантин

Пашинян предложил уволить начальника Генштаба Армении Артака Давтяна после сообщений СМИ о многолюдном банкете в честь свадьбы его сына. В стране на фоне эпидемии введен режим ЧП. Сам Пашинян сообщил, что вылечился от COVID-19

Артак Давтян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил уволить главу Генштаба страны Артака Давтяна. Накануне местные СМИ сообщили о ста с лишним гостях на свадьбе сына генерал-майора, хотя в Армении из-за эпидемии COVID-19 введен режим чрезвычайного положения и самоизоляции.

Помимо Давтяна свои посты покинули глава Службы нацбезопасности Эдуард Мартиросян и начальник полиции Арман Саркисян.

«Я выражаю благодарность генерал-лейтенанту Артаку Давтяну, полковнику Эдуарду Мартиросяну, полковнику Арману Саркисяну за проделанную работу и приложенные усилия», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Новым главой Генштаба Пашинян предложил назначить генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна, СНБ — полковника Аргишти Карамяна, начальником полиции — Ваге Казаряна. Решения вступят в силу после того, как президент подпишет соответствующие указы, говорится в сообщении премьера.