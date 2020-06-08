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Пашинян решил уволить главу Генштаба после пышной свадьбы в карантин

Пашинян предложил уволить начальника Генштаба Армении Артака Давтяна после сообщений СМИ о многолюдном банкете в честь свадьбы его сына. В стране на фоне эпидемии введен режим ЧП. Сам Пашинян сообщил, что вылечился от COVID-19
Артак Давтян
Артак Давтян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил уволить главу Генштаба страны Артака Давтяна. Накануне местные СМИ сообщили о ста с лишним гостях на свадьбе сына генерал-майора, хотя в Армении из-за эпидемии COVID-19 введен режим чрезвычайного положения и самоизоляции.

Помимо Давтяна свои посты покинули глава Службы нацбезопасности Эдуард Мартиросян и начальник полиции Арман Саркисян.

«Я выражаю благодарность генерал-лейтенанту Артаку Давтяну, полковнику Эдуарду Мартиросяну, полковнику Арману Саркисяну за проделанную работу и приложенные усилия», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Новым главой Генштаба Пашинян предложил назначить генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна, СНБ — полковника Аргишти Карамяна, начальником полиции — Ваге Казаряна. Решения вступят в силу после того, как президент подпишет соответствующие указы, говорится в сообщении премьера.

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Политика
Никол Пашинян

Накануне, 7 мая, газета «Грапарак» сообщила, что после венчания в церкви в особняке Давтяна прошел банкет, на который, по оценке издания, пришли более ста гостей, хотя в Армении сейчас запрещены массовые собрания.

По информации издания Aysor, в дом, где проходило празднование, прибыли полицейские. «Сотрудники полиции побывали там, предупредили и составили соответствующий протокол. Мероприятие было прекращено», — сообщил начальник управления по связям с общественностью и информации национальной полиции Ашот Агаронян.

Сам Давтян после появления сообщений о сборище в СМИ заявил, что «у всех есть право на личную жизнь». «Призываю всех людей и СМИ не вторгаться в личное пространство мое и моей семьи», — написал он в Facebook.

По данным Минздрава Армении, в стране зарегистрировано 13,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 4 тыс. инфицированных уже выздоровели, умерли 211 человек.

Переболели и Пашинян с семьей. Об этом сообщил сам премьер 1 июня. По его словам, он мог заразиться во время переговоров: официант расставлял стаканы на столе без перчаток, а у него позднее также обнаружили коронавирус. 8 июня Пашинян написал, что он и его семья благополучно выздоровели.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы: Виктория Полякова, Грант Гетадарян
Теги: Никол Пашинян, Армения
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