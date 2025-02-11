Трамп отправит министра финансов в Киев
Президент США Дональд Трамп решил отправить главу Минфина Скотта Бессента на Украину для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.
«Соединенные Штаты потратили МИЛЛИАРДЫ долларов по всему миру, практически ничего не показав», — написал он. По словам Трампа, «когда Америка сильна, на планете царит мир».
Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники сообщил, что Бессент отправится в Киев на этой неделе.
До этого Трамп предложил Украине обменять военную помощь на редкоземельные минералы. Это созвучно с пунктом «плана победы» Зеленского, который предусматривает совместную разработку месторождений на территории Украины. Президент Украины заявил о готовности заключить с Трампом подобную сделку.
Москва осуждает военную помощь Киеву.
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