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Война санкций ,  
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США, Британия и Австралия ввели санкции против Zservers и двух россиян

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Война санкций
США вместе с Британией и Австралией ввели санкции против хостинга Zservers и нескольких людей, причастных к его деятельности. По версии этих стран, хостинг поддерживал атаки хакеров LockBit, которые взламывали британскую почту
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

США совместно с Великобританией и Австралией ввели санкции против российского интернет-хостинга Zservers и двух россиян, которые считаются его администраторами, сообщается на сайте американского Минфина.

В Вашингтоне заявили, что фигуранты санкционного списка «способствовали атакам с использованием программ-вымогателей и другой преступной деятельности». Власти США считают, что они участвовали в поддержке атак с использованием ПО для вымогательства LockBit, а Zservers предоставлял услуги пуленепробиваемых хостингов (BPH), включая аренду многочисленных IP-адресов.

Россияне, включенные в санкционный список США, — Александр Мишин и Александр Большаков.

Британия включила в свой список Zservers, Мишина и Большакова, а также сервис XHost как принадлежащий или контролируемый Zservers, Илью Сидорова, Игоря Одинцова, Дмитрия Большакова и Владимира Ананьева, сочтя, что они были вовлечены в деятельность Zservers. Активы всех попавших в список замораживаются, а физлицам также запрещается въезд в Британию.

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Фото:Виктор Дабковский / Zuma / ТАСС

Группировка LockBit получила известность в 2021 году. Она использует одноименную программу-вымогатель, которая шифрует файлы на компьютерах своих жертв и требует оплаты разблокировки. Подобным хакерским атакам подвергались в том числе американское подразделение Industrial & Commercial Bank of China Ltd., британская почта и компания Boeing

В мае прошлого года США, Австралия и Британия ввели санкции в отношении Дмитрия Хорошева, назвав его лидером LockBit. Вашингтон также объявил о награде в размере до $10 млн за информацию, которая приведет к идентификации или местонахождению ключевых руководителей группировки и тех, кто участвует в ее деятельности.

По делу LockBit в 2022 году США объявили в розыск Михаила Матвеева, в Канаде по запросу Вашингтона был задержан Михаил Васильев, а в 2023 году в Штатах арестовали 20-летнего Руслана Астамирова.

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