В США арестовали россиянина по делу о вирусе-вымогателе Lockbit

Руслана Астамирова из Чечни обвиняют в совершении кибератак с использованием вируса-вымогателя Lockbit, разработку которого связывают с российскими хакерами. Он третий россиянин, обвиняемый в причастности к таким преступлениям

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В США арестовали 20-летнего Руслана Астамирова из Чечни, его обвиняют в сговоре с целью совершения кибератак с использованием вирусных программ-вымогателей, в частности Lockbit, сообщает американское Министерство юстиции.

По данным следствия, Астамиров с августа 2020-го по март текущего года непосредственно совершил как минимум пять кибератак на компьютерные системы пользователей из США и других стран. Он использовал различные учетные записи для внедрения вируса. Кроме того, правоохранительным органам удалось отследить перевод части выкупа одной из жертв кибератаки в криптовалюте на принадлежащий Астамирову кошелек.

Астамиров обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и в сговоре с целью умышленного повреждения защищенных компьютеров и передачи требований о выкупе. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет заключения по первому обвинению и в виде пяти лет — по второму. Также наказание предполагает штраф до $250 тыс. или вдвое превышающий ущерб от преступления.

Минюст США сообщил, что в расследовании приняли участие помимо американских властей также Европол и ведомства Японии, Великобритании, Франции, Германии, Швеции и Швейцарии.

В иске говорится, что с января 2020 года с использованием Lockbit совершено более 1,4 тыс. атак по всему миру. Вымогатели получили десятки миллионов долларов выкупа в биткоинах, отмечает Минюст США.

Астамиров — третий россиянин, обвиняемый по делу Lockbit. В ноябре прошлого года обвинения предъявили Михаилу Васильеву. Его задержали в Канаде, где он также имеет гражданство. На данный момент Васильев находится там под стражей и ожидает экстрадиции в США, говорится в сообщении.

Кроме того, в мае обвинения в причастности к киберпреступлениям с использованием Lockbit предъявили Михаилу Матвееву. Госдеп объявил его в розыск и назначил за информацию о нем награду в размере до $10 млн.

Разработку вируса-вымогателя Lockbit связывают с российскими хакерами. Одноименная группа хакеров в январе взломала системы Королевской почты Великобритании и требовала выкуп в размере £65,7 млн ($79,7 млн на тот момент).