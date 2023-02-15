Взломавшие Королевскую почту Британии хакеры потребовали выкуп в $80 млн

Фото: Andreas Poertner / CHROMORANGE / Global Look Press

Хакерская группа LockBit, которая атаковала Королевскую почту Великобритании (Royal Mail) с помощью программы-вымогателя, потребовала от компании выкуп в размере £65,7 млн ($79,7 млн), пишет газета Financial Times.

Хакеры опубликовали переписку между Royal Mail и LockBit. Согласно временным меткам сообщений, переговоры начались 12 января и завершились 9 февраля, отмечает ITpro. В ходе разговоров мошенники узнавали о доходах компании и в итоге потребовали 0,5% от годовой выручки материнской компании International Distribution Services (IDS), куда входит Royal Mail. Издание предполагает, что мошенники перепутали две компании: бизнес IDS по доставке международных посылок остается прибыльным, однако сама британская почта находится в убытке, отмечает FT.

«Ни при каких обстоятельствах мы не заплатим вам абсурдную сумму денег, которую вы потребовали», — заявил переговорщик Royal Mail, следует из чата.

Королевская почта Британии еще не подтвердила официально, что хакеры взломали ее киберзащиту и просят выкуп. Однако британцы не могут отправлять посылки за границу из почтовых отделений по всей стране. Доставка международных отправлений может «занять немного больше времени, чем обычно», предупреждает Royal Mail.

Королевская почта с 11 января предупреждала клиентов о сбоях в работе из-за «киберинцидента» и просила не посылать письма и посылки, пока проблему не устранят. Газета The Telegraph отмечала, что помощь в устранении проблемы почте оказывает Национальный центр кибербезопасности. Национальное агентство по борьбе с преступностью начало расследование. Источники издания сообщили, что атака лишила почту возможности печатать таможенные квитанции, которые прикрепляются к посылкам для отправки за границу.

Вирус затронул более полумиллиона посылок и писем. По словам источников Би-би-си и The Telegraph, разработка использованного хакерами вируса-вымогателя Lockbit связана с российскими хакерскими группами.