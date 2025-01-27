ЕС ввел санкции против трех россиян из-за кибератаки на Эстонию
Евросоюз внес в санкционный список россиян Николая Корчагина, Виталия Шевченко и Юрия Денисова, которых Брюссель считает связанными с российским ГРУ. Об этом говорится в журнале ЕС.
Евросоюз заявил, что они причастны к «кибератакам, имевшим значительные последствия», в том числе в отношении Эстонии. Хакерские атаки затронули хранилища секретной информации, говорится в журнале ЕС.
«В 2020 году против Эстонии были совершены кибератаки со значительным эффектом. Кибератаки, направленные на компьютерные системы нескольких учреждений, были проведены с целью использования данных для угрозы безопасности Эстонии», — отмечается в документе.
Ранее Корчагина, Денисова и Шевченко назвала подозреваемыми в кибератаках полиция Эстонии. Харьюрский уездный суд в Эстонии осенью 2024 года заочно их арестовал, они объявлены в международный розыск.
Кибератака, в которой заподозрили россиян, произошла в ноябре 2020 года. Хакеры получили доступ к серверам эстонских Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и МИДа.
Страны ЕС и США неоднократно обвиняли Россию в кибератаках. Так, в январе 2023 года произошел взлом почтового сервера Социал-демократической партии (СДПГ) Германии. Берлин заявил, что за ним стоит хакерская группировка APT28, которую Запад считает связанной с российскими спецслужбами. Весной 2024 года ЕС выпустил заявление, в котором осудил «злонамеренную кампанию» этой группировки.
Москва называет обвинения в связях хакеров с Россией бездоказательными.
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