 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Москалькова сообщила о работе с Киевом над гумкоридором в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Надежда на открытие гуманитарного коридора в Курской области есть, сказала Москалькова. Киев сообщал, что готов организовать его «в ответ на запрос» Москвы, Кремль в ответ заявил, что Россия делает все возможное для помощи жителям
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Россия ведет с Украиной и Международным комитетом Красного Креста работу по вопросу возможного открытия гуманитарного коридора на находящейся под контролем ВСУ территории в Курской области для эвакуации мирных жителей, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Есть надежда на положительное решение этого вопроса», — сказала она (цитата по ТАСС). Москалькова в декабре обращалась к украинским властям с призывом организовать коридор, отмечая, что российские военные и администрация президента «нацеливаются» на активизацию переговоров и спасение людей.

В начале февраля агентство AFP со ссылкой на офис президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что Киев готов открыть коридор «в ответ на официальный запрос Российской Федерации». В Кремле в ответ заявили: «Россия делает все возможное, чтобы оказать помощь и поддержку тем людям, которые оказались на территории, которая сейчас оккупирована».

Зеленский назвал вторжение в Курскую область воплощением принципа Трампа
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Жители Суджанского района еще в сентябре просили президентов России и Украины организовать безопасную эвакуацию людей, но в Кремле тогда заявили, что не получали таких обращений. «Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет», — говорил Песков.

В августе, когда ВСУ вторглись в регион, курские власти сообщали, что под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов. Минобороны России с тех пор отчитывалось об освобождении ряда захваченных поселений. В начале февраля администрация Курской области сообщила, что власти уточняют число жителей региона, с которыми не могут связаться их родственники, сейчас список насчитывает «немногим более 2000 граждан».

Москалькова публиковала список из 517 человек, с которыми не могут связаться родственники.

Читайте РБК в Telegram.

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Теги
Курская область гуманитарный коридор Татьяна Москалькова эвакуация
Материалы по теме
Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области «очень плохой»
Политика
Женщина получила ранение при атаке дрона в Курской области
Политика
Путин перечислил воюющие в Курской области подразделения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73) Инвестиции, 10 фев, 18:04 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49) Инвестиции, 10 фев, 18:04
Майнер-одиночка добыл блок биткоина и заработал более $300 тыс.Крипто, 15:00
Кличко предупредил о «болезненном компромиссе» для УкраиныПолитика, 14:58
Чичваркина могут привлечь по КоАП за участие в нежелательной организацииПолитика, 14:57
На Патриарших появятся автоматические шумомеры для контроля громкостиГород, 14:56
В Саратовской области прошел пикет против надбавок чиновникам до 400%Общество, 14:50
Любовные отношения — это борьба за власть. Почему распадаются парыPro, 14:46
У россиян сменилась самая популярная радиостанцияТехнологии и медиа, 14:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США усилили военное присутствие на базе Реэдо в ЭстонииПолитика, 14:39
Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника министра спорта РоссииСпорт, 14:39
Москалькова сообщила о работе с Киевом над гумкоридором в Курской областиПолитика, 14:36
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 14:34
В НИИ «Магарач» рассказали о работе в составе «Курчатовского института»Вино, 14:32
Русский дом в Баку начал процедуру приостановления своей деятельностиПолитика, 14:23
Глава ФСБ назвал цели украинских диверсантов в РоссииПолитика, 14:18