Москалькова сообщила о работе с Киевом над гумкоридором в Курской области

Надежда на открытие гуманитарного коридора в Курской области есть, сказала Москалькова. Киев сообщал, что готов организовать его «в ответ на запрос» Москвы, Кремль в ответ заявил, что Россия делает все возможное для помощи жителям

Татьяна Москалькова (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Россия ведет с Украиной и Международным комитетом Красного Креста работу по вопросу возможного открытия гуманитарного коридора на находящейся под контролем ВСУ территории в Курской области для эвакуации мирных жителей, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Есть надежда на положительное решение этого вопроса», — сказала она (цитата по ТАСС). Москалькова в декабре обращалась к украинским властям с призывом организовать коридор, отмечая, что российские военные и администрация президента «нацеливаются» на активизацию переговоров и спасение людей.

В начале февраля агентство AFP со ссылкой на офис президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что Киев готов открыть коридор «в ответ на официальный запрос Российской Федерации». В Кремле в ответ заявили: «Россия делает все возможное, чтобы оказать помощь и поддержку тем людям, которые оказались на территории, которая сейчас оккупирована».

Жители Суджанского района еще в сентябре просили президентов России и Украины организовать безопасную эвакуацию людей, но в Кремле тогда заявили, что не получали таких обращений. «Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет», — говорил Песков.

В августе, когда ВСУ вторглись в регион, курские власти сообщали, что под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов. Минобороны России с тех пор отчитывалось об освобождении ряда захваченных поселений. В начале февраля администрация Курской области сообщила, что власти уточняют число жителей региона, с которыми не могут связаться их родственники, сейчас список насчитывает «немногим более 2000 граждан».

Москалькова публиковала список из 517 человек, с которыми не могут связаться родственники.