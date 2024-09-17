Песков сообщил, что не слышал о письме от суджан о гуманитарном коридоре
В Кремле не получали обращений от жителей Суджанского района Курской области по поводу организации гуманитарного коридора для тех, кто остался в находящейся под контролем украинских войск части региона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет», — сказал он.
О письме от жителей района стало известно 13 сентября. Они написали его в адрес президентов России и Украины. Жители, чьи родственники остались на подконтрольных украинским военным территориях, просили организовать безопасный коридор для выезда мирных жителей оттуда. Копия письма оказалась в распоряжении газеты «Коммерсантъ», также ей предоставили номер его регистрации на сайте www.letters.kremlin.ru — там можно отправить электронное обращение главе государства.
Письмо подписали 88 суджан. Они приложили список из 186 имен тех, кто находится на территории, занятой ВСУ, в том числе семерых несовершеннолетних. В письме говорится, что поисковая добровольческая организация «Лиза Алерт» разыскивает 698 человек, предположительно, оставшихся в контролируемых Украиной районах. Спустя шесть дней после начала атаки 6 августа губернатор региона Алексей Смирнов говорил, что в подконтрольных ВСУ населенных пунктах находятся примерно 2 тыс. человек.
Один из авторов письма священник Сергий Телевинов рассказал «Ъ», что у него в Судже остались пожилые родители и сестра, с ними нет связи с начала вторжения. Обращения к местным властям и Минобороны по поводу их судьбы остались «без внятного ответа». «Кто-то видел своих [близких] на фотографиях и репортажах иностранных СМИ, кто-то умудрился дозвониться через украинских операторов, но это всегда разговор на секунды», — рассказал Телевинов.
Жительница Суджи Татьяна Мозговая сообщила газете, что 17 августа несколько секунд смогла поговорить с оставшимся в городе мужем, но с тех пор связи с ним нет. Она рассказала, что обращалась в офис омбудсмена Татьяны Москальковой, был составлен список тех, кого опознали по репортажам западных и украинских СМИ из Суджи, но больше никакой информации от этой структуры нет.
Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил «Ъ», что ранее обращался к российской и украинской сторонам с запросом об организации переговоров на тему гуманитарного коридора, но ответа не получил.
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