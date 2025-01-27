 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об освобождении поселка в Курской области

Минобороны: российские военные освободили Николаево-Дарьино в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

До этого в ведомстве сообщали об освобождении четырех поселков в области в середине января. Тогда за первые две недели года российские военные зашли в Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. 

В Минобороны также сообщали, что вместе с теми селами было освобождено российскими войсками около 63% территории, которую изначально захватили силы ВСУ. Это порядка 801 кв. км.

Какие населенные пункты освобождены в Курской области в январе. Карта
Политика

Село находится в Суджанском районе области. В нем по состоянию на 2010 год проживали 153 человека.

ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024 года. Минобороны и президент России Владимир Путин заявляли, что территория региона будет освобождена.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

СК объявил Моргенштерна в розыск

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников

В Москве побит температурный рекорд 1914 года

Как работает копи-трейдинг на криптобирже

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курская область Военная операция на Украине Россия Минобороны
Материалы по теме
В военной операции погиб хранитель старейшей в Курской области мельницы
Общество
Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в Курской области
Политика
Хинштейн опубликовал заявление курской чиновницы, уехавшей в отпуск
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Умер Игорь ЯнковскийОбщество, 13:29
Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской областиПолитика, 13:27
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 13:24
Задержанных из-за беспорядков в Сочи подростков передали родителямОбщество, 13:23
Путин в годовщину освобождения Освенцима напомнил о вкладе СССРПолитика, 13:21
Гол Соболева не спас «Зенит» от проигрыша «Динамо» в контрольном матчеСпорт, 13:14
Палестинцы начали возвращаться на север сектора ГазаПолитика, 13:14
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Песков заявил об абсолютной легитимности выборов президента в БелоруссииПолитика, 13:13
«Калашников» разработал новые модели автоматов АК-12Общество, 13:07
Минобороны сообщило об освобождении поселка в Курской области⁠Политика, 13:06
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:00
Правительство поддержало идею об изменении порядка призыва в армиюПолитика, 12:58
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 12:58
Aftonbladet сообщила о слежке Швеции и Эстонии за танкером «Псков»Политика, 12:55