Минобороны сообщило об освобождении поселка в Курской области
Российские военные освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.
До этого в ведомстве сообщали об освобождении четырех поселков в области в середине января. Тогда за первые две недели года российские военные зашли в Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.
В Минобороны также сообщали, что вместе с теми селами было освобождено российскими войсками около 63% территории, которую изначально захватили силы ВСУ. Это порядка 801 кв. км.
Село находится в Суджанском районе области. В нем по состоянию на 2010 год проживали 153 человека.
ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024 года. Минобороны и президент России Владимир Путин заявляли, что территория региона будет освобождена.
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