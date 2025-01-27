Минобороны сообщило об освобождении поселка в Курской области

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Российские военные освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

До этого в ведомстве сообщали об освобождении четырех поселков в области в середине января. Тогда за первые две недели года российские военные зашли в Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

В Минобороны также сообщали, что вместе с теми селами было освобождено российскими войсками около 63% территории, которую изначально захватили силы ВСУ. Это порядка 801 кв. км.

Село находится в Суджанском районе области. В нем по состоянию на 2010 год проживали 153 человека.

ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024 года. Минобороны и президент России Владимир Путин заявляли, что территория региона будет освобождена.