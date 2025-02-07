Зеленский назвал вторжение в Курскую область воплощением принципа Трампа
Вторжение украинской армии в Курскую область «наглядно объясняет» смысл принципа «мир через силу», заявил президент Владимир Зеленский на церемонии награждения служащих, участвующих в боях на этом направлении.
«И это не только справедливо, это также эффективно для защиты жизни в нашей стране и вообще в Европе», — сказал Зеленский.
Принцип «мир через силу» активно использует для описания своего подхода к внешней политике президент США Дональд Трамп. Эту фразу приписывают римскому императору Адриану: «Мир через силу или, если невозможно, мир через угрозу». О приверженности подобной идее в свое время говорил и президент Рональд Рейган.
Президент Украины счел, что военные действия в этом регионе предотвратили российское наступление, а также предоставили Киеву наибольшее пополнение обменного фонда за одну боевую операцию.
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область полгода назад, 6 августа. Минобороны России регулярно сообщает о продвижении подразделений и выдавливании украинских войск, несущих большие потери. Накануне ведомство отчиталось об отражении украинского контрнаступления в регионе.
«Ситуация там очень сложная. И самое главное, на что просил обратить внимание, это контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются. А проблем там действительно много», — сказал в феврале президент Владимир Путин.
Боевыми действиями затронута пятая часть (21%) Курской области, ущерб составил 750 млрд руб., оценил в январе врио министра восстановления и развития региона Алексею Карнаушко. Подсчеты ущерба не могут быть точны до полного освобождения территории региона, напомнил врио курского губернатора Александр Хинштейн.
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